خليل: قدمنا أفكاراً حول قانون الانتخاب ومستعدون لتقديم افكار اضافية

أكد وزير المال علي حسن خليلأن لبنان امام ازمة اقرار قانون انتخاب جديد، فالقانون ليس مسألة عادية بل يشكل ركيزة للتصور السياسي، لافتا إلى أن قانون الإنتخاب يأخذنا نحو الأمام لا ان نتراجع في طروحات انتخابية عقودا الى الوراء.

وقال في كلمة له خلال العشاء السنوي لنادي الصحافة في كازينو لبنان: “نحن ملتزمون بالحفاظ على المناصفة مهما اختلف هذا العدد، ونحن قدمنا الكثير من الافكار ومستعدون لتقديم افكار اضافية وكلها تتمحور حول ان يبقى هذا الوطن وطن العيش الواحد المشترك، يؤمن فيه المسلم بأنه لا يستطيع ان يستمر الا مع اخيه المسيحي، ويؤمن فيه المسيحي ان دوره في لبنان يتجاوز الحسابات السياسية الداخلية ليطل على حسابات المشرق ككل”.