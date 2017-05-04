المسيرةالخميس 04 أيار 2017 عناوين “المسيرة”: “حزب الله” وحافة الهاوية – نصرالله: لو كنت أريد…عناوين “المسيرة” – العدد 1609: الأب لوسيان كاتينقصة راهب مقاوم في زمن المجاعة “حزب الله” وحافة الهاويةنصرالله: لو كنت أريد… قانون الانتخاب ودور الدولة وسلاح “حزب الله” سمير فرنجية يتذكر (3)قرنة شهوان و”القوات” والبطريرك صفير “بابا السلام” في زيارة تاريخية الى مصردعوة الى تطبيق مبدأ “الدين لله والوطن للجميع” واشنطن: لا داعي للقلق لدى الدولة اللبنانيةتفاصيل التعديلات على قانون منع تمويل “حزب الله” وحلفائه حاصباني: أزمة الكهرباء توازي أزمة قانون الانتخابلن نقبل بأي صفقة مشكوك بأمرها “يوم الطالب” في معراب بمشاركة 3000 طالبة وطالبجعجع: “سنبقى نقاوم حتى ننتصر وحربنا على الفساد من دون هوادة” حفل تخريج طلاب أكاديمية الكوادر في معرابجعجع: “باتت السياسة في لبنان عمل الذين لا عمل لهم”أنطوان نجم عن شارل مالك: السياسي اللبناني القواتي النائب فادي كرم في جولة على “قوات” ملبورن – أستراليا: (1)“قانون الانتخابات مسألة استراتيجية ويوازي ملف السيادة ميشال معيكي… “مسايا” الثقافةأيام لها معنى بالصوت والصورة والألوان تلاميذ في خدمة المجتمعمشاريع متنوّعة تخدم لبنان وتساعد في تطويره استقال همَّام فمن سيخلفه؟ثلاثة مرشحين لرئاسة اتحاد الكرة الطائرة The Promiseالحب في زمن المجازر الأرمنية آخر مشهد: Tapis Rouge للإشتراك في “المسيرة” Online:http://www.almassira.com/subscription/signup/indexfrom Australia: 0415311113 or:[email protected] كلمات مفتاحية:المسيرةالمصدر: المسيرة