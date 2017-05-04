حوري: التوافق على صيغة قانون جديدة لا تتم بالكسر أو لي الذراع

أشار النائب عمار حوري الى أن “النقاشات حول القانون الانتخابي كثيرة ومتشعبة والا مساحة مشتركة حتى اللحظة”، مشددا على “ضرورة التمسك بالثوابت أي بالعيش المشترك ورفض الفراغ”.

واعتبر في حديث الى اذاعة “صوت لبنان – 93,3” أن “التوافق على صيغة قانون جديدة لا تتم بالكسر أو لي الذراع، انما بتعميق النقاشات لتذليل العقبات”، متهما “البعض بتقييم الانتخابات انطلاقا من حسابات حزبية ضيقة أو خاصة بهم.

ودعا حوري إلى “الخروج من هذه الذهنية كي لا ننتقل من متاهة الى أخرى”، محذرا من “الذهاب الى المجهول من خلال الفراغ الذي يشكل خطرا على الوطن”.

وردا على سؤال عن موقف النائب وليد جنبلاط من النقاشات حول القانون، أوضح أنه “كان مرنا في كل الطروحات كما موقف الرئيس نبيه بري، اذ يسعى كل منهما الى تقريب وجهات النظر حول القانون”، مطالبا “الجميع بتقديم تنازلات متبادلة لبلوغ التوافق”.