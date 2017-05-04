حوري: لا حلّ لدينا غير التسوية في قانون الإنتخاب

رأى عضو كتلة “المستقبل” النائب عمار حوري ، أن “الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله عبّر عن موقف الحزب، وكأنه أراد توجيه رسالة الى البعض لكي يغلّب المصلحة العامة”.

وشدد حوري في تصريح إلى صحيفة “الجمهورية”،على انه “لا حلّ لدينا غير التسوية، فقانون الإنتخاب في النهاية هو قانون تسوية وقانون تفاهمات ولا حلّ آخر”.

وإذ تمنى أن نصل الى قانون جديد قبل 15 أيار، إعتبر حوري انّ “المهمة ليست سهلة”. وعن نظرته الى لبنان بعد 20 حزيران أجاب: “كل الإحتمالات واردة، إحتمالات المجهول”.