الراعي يشارك في أعمال الجمعية العمومية الأولى لأمانة التواصل الاجتماعي في الفاتيكان

يشارك البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الجمعية العمومية الاولى للامانة العامة للتواصل الاجتماعي في الفاتيكان وهو عضو فيها.

يذكر ان هذه الأمانة أنشأها البابا فرنسيس في 27 حزيران 2015، ثم عيّن اعضاءها بعد سنة كاملة في 30 حزيران 2016، واختارهم من بلدان عدة وعددهم 16: 6 كرادلة، 7 مطارنة و3 علمانيين اختصاصيين، ثم عيّن مستشارين بتاريخ 21 آذار 2017.

تضم الأمانة العامة: المجلس الحبري لوسائل التواصل الاجتماعي، دار الصحافة في الكرسي الرسولي، الانترنيت الخاص بالفاتيكان، اذاعة الفاتيكان، مركز التلفزيون الفاتيكاني، جريدة الاوسيرفاتوري رومانو L’Osservatore Romano، مطبعة الفاتيكان، مكتب التصوير الفوتوغرافي ودار النشر الفاتيكانية.

اما الغاية منها فهي اعادة هيكلة هذه المؤسسات لا التنسيق في ما بينها، وانشاء وحدة منها كلها من اجل تحقيق رسالة الكنيسة في العالم حسب توجيهات قداسة البابا.

وفي أعمال اليوم الأول، عرض رئيس الامانة العامة المونسنيور داريو فيغانو Dario Vigan لمسيرة الاصلاح الذي بلغ الى انشائها، تلاه عرض لنائب الرئيس المونسنيور لوتشو رويز Lucio Ruiz حول الهيكلية والرسالة، ثم جرى عرض للادارات الخمس في الامانة العامة: الشؤون العامة، النشر، دار الصحافة، الشؤون التكنولوجية، الشؤون اللاهوتية – الراعوية واعقب ذلك نقاش عام حول كافة المواضيع المطروحة.