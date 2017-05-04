غموض اجتماع قصر باكنغهام انكشف

أعلن القصر الملكي في بريطانيا أن الأمير فيليب زوج الملكة اليزابيت سيتوقف عن ممارسة مهامه الرسمية بسبب المرض بدءاً من الخريف المقبل.

وكان مسؤول في قصر باكنغهام صرح للأسوشيتد برس إنه تمت الدعوة لاجتماع للعاملين في القصر، ولكن ليس ثمة ما يدعو “للقلق”.

وتحدث المسؤول، الخميس، بعد أن أشار تقرير صادر عن صحيفة “ديلي ميل” البريطانية إلى اجتماع غير اعتيادي للعاملين في القصر ما أثار تكهنات بشأن صحة الملكة إليزابيث الثانية البالغة من العمر 91 سنة وزوجها الأمير فيليب البالغ من العمر 95 سنة.

وبدا كلاهما في صحة جيدة، الأربعاء، والتقت الملكة مع رئيسة الوزراء، تيريزا ماي، في القصر، وظهر فيليب في ناد للكريكت في لندن.

وقال المسؤول، الذى تحدث للوكالة بشرط عدم ذكر اسمه، إن اجتماعات العاملين في القصر تتم الدعوة إليها من وقت لآخر.