أسر 10 عناصر من “داعش” على يد قبيلة في سيناء المصرية

أفادت قبيلة “الترابين” المصرية التي تقطن في محافظة شمال سيناء ، عبر حسابات تابعة لها على مواقع التواصل الإجتماعي عن أن مجموعة من أبنائها أسرت 10 عناصر من تنظيم “داعش” في سيناء .

وجاء في بيان للقبيلة أنه “نفذ عدد من شباب القبيلة عملية نوعية ناجحة في منطقتي المهدية ونجع شبانة جنوب مدينة رفح ، والعملية أسفرت عن القبض على قيادي في التنظيم أجنبي يدعى أبو أسعد العماري (37 عاما)، ومسؤول الإمداد والتمويل في التنظيم، كما قبض على 9 آخرين دون إراقة نقطة دم واحدة”.

وأشارت القبيلة في بيانها إلى أن “القيادي الداعشي الذي أسر هو صهر الإرهابي شادي المنيعي ويقيم معه منذ 4 سنوات”.

وقد تضمن البيان صورا لأشخاص مقيدين، ذكر البيان أنها التقطت لمسلحي “داعش” الذين قبض عليهم من قبل أبناء القبيلة.

من جانبه، أكد منسق عام قبائل شمال سيناء نعيم جبر ، صحة المعلومات الواردة في هذا البيان، ووفقا له فقد نشرته أيضا صفحة “إتحاد قبائل سيناء” على “فيسبوك”.

وتأتي تحركات قبيلة الترابيين بعد أيام من قيام أبنائها بحرق أحد أفراد تنظيم “داعش”، قبل يوم من مقتل 8 من أفراد التنظيم واختطاف 3 آخرين على يد مسلحي القبائل.

وقبيلة الترابيين يهاجمها تنظيم “داعش” في بياناته بدعوى تعاونها مع الجيش المصري والقوى الأمنية. وقد أسفرت الصدامات المسلحة بين مسلحي “داعش” وأبناء هذه القبيلة التي تقطن قرية “البرث” جنوب رفح في محافظة شمال سيناء منذ نيسان الماضي، عن مقتل 27 من عناصر التنظيم واختطاف 15، ومقتل 7 من أبناء القبيلة التي يناصبها التنظيم العداء بسبب عمل ابنائها في تجارة السجائر التي يعتبرها التنظيم الإرهابي المتشدد بأنها سلعة محرمة شرعا بحسب رأيه.