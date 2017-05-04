بالصورة: “سنترال الميناء”… 5 صناديق وموظّف واحد!

يعاني “سنترال الميناء” في طرابلس من قلّة الموظفين لاستقبال المواطنين الذين يأتون لدفع مستحقات الهاتف.

وبالرغم من المناشدات السابقة لإيجاد حلّ لهذا الموضوع بهدف الإسراع في تلبية حاجات المواطنين، بحيث أنه يوجد بالسنترال 5 صناديق، إلا أنّ موظفاً واحداً يداوم ويستقبل المواطنين ما يجعل عملية الانتظار تطول لساعات فقط لدفع فاتورة هاتف.

ولدى الاستفسار عن الموضوع، كان الجواب أنّ أحد الموظفين في إجازة، والآخر مريض.