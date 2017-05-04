اتفاق خدمات جوّية بين قبرص ولبنان لتسيير 18 رحلة أسبوعياً

توصلت هيئة الطيران المدني في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت وسلطات الطيران المدني القبرصي إلى اتفاق خدمات جوية بين البلدين يقضي بتسيير 18 رحلة أسبوعياً كحدّ أقصى.

تمثل الجانب اللبناني بالمدير العام للطيران المدني بالإنابة في مطار بيروت المهندس محمد شهاب الدين ورئيس مصلحة النقل الجوي المهندس كارل رزق ورئيسة مصلحة الاتفاقيات الدولية فاتن نعمة ورئيسة دائرة دروس النقل الجوي كارلا ناصيف بالاضافة إلى ممثلة شركة طيران الشرق الأوسط فدى مفتي وهيثم إبراهيم وزاهر العريضي عن وزارة الخارجية اللبنانية.

ترأس الوفد القبرصي وزير النقل القبرصي اليكوس ميكايليدس وضم مديرة الطيران المدني القبرصي السيدة باناييتو بالاضافة إلى أعضاء من وزارة النقل والطيران المدني القبرصي.