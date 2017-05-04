اردوغان: مناطق تخفيف التصعيد ستشكل نصف حل في سوريا

اعتبر الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في تصريحات نشرت اليوم الخميس أن خطة موسكو لإقامة مناطق تخفيف للتصعيد في سوريا ستساهم في حل النزاع المستمر منذ 6 أعوام بنسبة 50%.

وكان اردوغان ناقش الخطة التي اقترحتها موسكو لإقامة المناطق المقترحة في عدد من المناطق في سوريا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين أمس.

وفي حديثه إلى صحافيين أتراك في طائرته أثناء عودته من سوتشي على البحر الأسود، أكد اردوغان أن هذه المناطق ستتضمن ادلب، وجزءا من محافظة حلب والرستن في حمص، إضافة إلى جزء من كل من دمشق ودرعا.

وعبر في تصريحات نشرتها صحيفتا “حرييت” و”يني شفق” عن أمله في أن يساهم “تنفيذ ذلك في حل 50 في المئة من المسألة السورية”. ولم تتضح بعد التفاصيل في شأن هذه المناطق، إلا أن اردوغان وصف الخطة بأنها تنطوي على “مفهوم جديد” يختلف عن مقترحات أنقرة السابقة لإقامة مناطق آمنة.