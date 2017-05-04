مقتل 21 شخصا في إنفجار ضخم بمنجم فحم في إيران

لقي 21 عاملا حتفهم إثر إنفجار ضخم بمنجم فحم في إيران ، بمحافظة غلستان شمال – شرق البلاد. وقال مدير إدارة الأزمات بالمحافظة إن الإنفجار وقع على عمق 1800 متر، ورجّح أن يكون ناجما عن تسرب للغاز.

وقال رئيس غرفة الصناعة والمناجم في محافظة كلستان (شمال) رضا بهرامي حيث وقع الحادث، إنه “تم إخراج 21 جثة. إنها جثث عمال كانوا نزلوا إلى المنجم لإسعاف زملائهم. هذه الحصيلة لا تشمل 32 عاملا كانوا محتجزين في المنجم” بعد الإنفجار.

وأوضح محافظ كلستان حسن صادقلو للتلفزيون الرسمي، أن “32 عاملا وموظفا في المنجم لا يزالون عالقين في الجانب الآخر من الأنقاض التي تغلق النفق على عمق 1300 متر”. وأضاف أن فرق الإنقاذ تضخ الأوكسيجين في النفق في محاولة لإنقاذ العمال العالقين.

وقال مراسل قناة “الجزيرة” في إيران ، إن نحو 80 عاملا كانوا في موقع الحادث لحظة الإنفجار، وأشار إلى أن هناك عددا من العاملين لا يزالون عالقين تحت الأنقاض تحاول فرق الإنقاذ الوصول إليهم. وذكر أن قوات الجيش توجهت إلى موقع الحادث لمساعدة قوات الدفاع المدني في جهود البحث والإغاثة.