فنيش: سنشدد في مجلس الوزراء على ضرورة التوافق وتبادل التنازلات

رد وزير الشباب والرياضة محمد فنيش على سؤال “الديار” عما اذا كان يتوقع ان تكون جلسة مجلس الوزراء اليوم الخميس مفصلية، وأجاب مبتسما: انا اشتغلت في كل شيء الا في التبصير… ثم اضاف مستدركا: لا أظن، تبعا للمؤشرات الراهنة، ان هذه الجلسة ستكون نهاية المطاف.

وأوضح فنيش ان موقف “حزب الله” في الجلسة سيكون مستمدا مما طرحه السيد حسن نصرالله في خطابه الاخير، لجهة التشديد على ضرورة التوافق وتبادل التنازلات تجنبا للإنزلاق الى الهاوية، لانه لا يوجد حل آخر