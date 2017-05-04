التركيز منصبّ على عدم نقل مأزق قانون الإنتخاب إلى طاولة مجلس الوزراء

تسارعت وتيرة المشاورات والإتصالات الهادفة الى ايجاد مخرج لمأزق قانون الإنتخاب ، قبل إنعقاد جلسة مجلس الوزراء اليوم الخميس

وقالت مصادر متابعة لصحيفة “الجريدة” الكويتية، إن “الإجتماعات تكثفت في محاولة أخيرة لتقريب وجهات النظر قبل الدخول الى قاعة مجلس الوزراء”، مضيفةً: “إذا فشل الامر فإن التركيز سينصب على عدم نقل المشكلة الى طاولة مجلس الوزراء ، وهو أمر يبدو ان الأطراف السياسية شبه متوافقة عليه”.