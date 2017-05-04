التركيز منصبّ على عدم نقل مأزق قانون الإنتخاب إلى طاولة مجلس الوزراء

محلياتالخميس 04 أيار 2017 التركيز منصبّ على عدم نقل مأزق قانون الإنتخاب إلى طاولة مجلس الوزراءتسارعت وتيرة المشاورات والإتصالات الهادفة الى ايجاد مخرج لمأزق قانون الإنتخاب ، قبل إنعقاد جلسة مجلس الوزراء اليوم الخميسوقالت مصادر متابعة لصحيفة “الجريدة” الكويتية، إن “الإجتماعات تكثفت في محاولة أخيرة لتقريب وجهات النظر قبل الدخول الى قاعة مجلس الوزراء”، مضيفةً: “إذا فشل الامر فإن التركيز سينصب على عدم نقل المشكلة الى طاولة مجلس الوزراء ، وهو أمر يبدو ان الأطراف السياسية شبه متوافقة عليه”.كلمات مفتاحية:قانون الإنتخابمجلس الوزراءالمصدر: الجريدة الكويتية