مشادات كلامية في جلسة مجلس الوزراء حول قانون الإنتخاب؟

توقعت مصادر متابعة حصول مشادات كلامية في جلسة مجلس الوزراء اليوم الخميس، حول مواضيع عدة، وخاصة حول قانون الإنتخاب المدرج على رأس قائمة جدول الأعمال.

إلا أن المصادر نفسها أشارت في تصريحات إلى صحيفة “الأنباء” الكويتية، إلى أن مجلس الوزراء سيمرّ مرور الكرام على موضوع قانون الإنتخاب ، حماية للمجلس من الفشل، وتنتهي الجلسة بإقرار بعض البنود الهامشية.

من جهة أخرى، لفتت المصادر إلى أن ليس هناك على جدول أعمال الجلسة اليوم تمديد ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة .