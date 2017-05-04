“الوفاء للمقاومة”: النسبية الكاملة تتقاطع حولها المصالح الحقيقية لكل المكوّنات

اكد عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب أن “لبنان معني بالخروج من أزمته الخانقة عبر التوافق على قانون انتخابي جديد” ورأى أن “صيغة النسبية الكاملة هي الصيغة التي تتقاطع حولها المصالح الحقيقية لكل المكونات بعيدا عن المناورات”.

وخلال تلاوته بيان الكتلة بعد اجتماعها الأسبوعي، اعتبر فصل الله أن “الحاجات الملحة تتطلب بعض التنازلات ومنها النتعلقة بحجم وعدد الداوائر الانتخابية ضمن القانون النسبي”، مشيراً إلى أن “التنازلات ضمن هذه الصيغة تبقى أحسن من الذهاب إلى خار سيء بين الخيارات الأسوء”، داعياً إلى “تأمل كلام الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصر الله حول ما قدمه من حقائق وأبعاد في قانون الانتخاب”.

وشدد فضل الله على “ضرورة وضع ضوابط لوقف الهدر في الانفاق وسد منافذ الفساد خاصة في مجال الجمارك و الكهرباء والاتصالات والاقتصاد وغيرها وتخفيض النفقات غير الضرورية التي تتصف بالسرية والتدقيق بالاجراءات الضريبية”.

ولفت إلى أن “معركة الأمعاء الخاوية التي يخوضها السجناء الفلسطينيون ضد اسرائيل وسط صمت دولي تتطلب وقفة دعم جدية من شعوب المنطقة، بالاضافة إلى إدانة العدو الاسرائيلي”.