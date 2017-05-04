حاصباني: موقف “القوات” في مجلس الوزراء ينطلق من مبدأ راسخ.. “التمثيل العادل لجميع المكونات”

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة غسان حاصباني ، انه لا يوجد على طاولة جلسة مجلس الوزراء اليوم الخميس، مشروع قانون إنتخاب محدد للبت به، متوقعا ان يحصل نقاش حول المسار العام للقانون المفترض وقواعده الأساسية، “ونأمل في ان نحرز تقدما في هذا الاتجاه”.

ولفت حاصباني في حديث إلى صحيفة “الديار”، إلى أن خيار التصويت مستبعد اليوم، اولا لان الهامش الزمني للتفاهم لم ينعدم بعد، وثانيا لغياب المشروع الواضح الذي يتطلب حسما، لكن ذلك لا يمنع ان التصويت في ربع الساعة الاخير هو عمل ديموقراطي ومشروع اذا تعذر التوافق.

وأوضح نائب رئيس الحكومة، ان موقف “القوات اللبنانية” في الجلسة سينطلق من مبدأ راسخ لديها، وهو تأمين التمثيل العادل لجميع المكونات اللبنانية من دون تهميش اي منها، وضمان الحد الاقصى الممكن من المناصفة الحقيقية، على ان يُترك للمعادلة التقنية ان تترجم هذه القاعدة إجرائيا.

ويعتبر الحاصباني ان الحوار الإنتخابي لم يصل بعد الى حائط مسدود، والفرصة لا تزال قائمة لتحقيق التفاهم، داعيا الى الانفتاح المتبادل للإلتقاء في مساحة مشتركة، ومعربا عن اعتقاده بإن الجميع بات قريبا الى هذا الحد او ذاك من التسليم بالمعادلة التي تحقق التمثيل العادل والصحيح.