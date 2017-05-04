تخلي “حزب الله” عن النسبية الكاملة يفسح المجال للبحث عن مخارج للأزمة

بعد تخلي “حزب الله” عن شرط النسبية الكاملة للموافقة على إقرار قانون جديد للإنتخابات النيابية ، كما أشار إلى ذلك أمينه العام السيد حسن نصرالله الذي أكد استعداد حزبه للقبول بأي قانون للإنتخابات، فإن ذلك وبحسب ما أبلغته أوساط نيابية في قوى “8 آذار” سيفسح المجال أمام تنشيط المساعي بين الأطراف بحثاً عن مخارج لأزمة قانون الإنتخاب التي ستحضر على طاولة مجلس الوزراء اليوم.

وقالت الأوساط نفسها لصحيفة “السياسة” الكويتية، إن هذه الخطوة ستكون بإطار البحث في الأفكار المطروحة، من دون أي توجه نحو التصويت على مشروعات القوانين، بعد رفض نصرالله لهذا التوجه، ما يعني أن جلسة مجلس النواب في 15 الجاري باتت في حكم الملغاة، بهدف إعطاء فرصة جديدة قد تمتد إلى منتصف حزيران المقبل، سعياً للدفع بإتجاه تقريب المسافات بشأن القانون العتيد.