طهران تتهم السعودية بالسعي إلى المواجهة: تصريحات محمد بن سلمان “هدّامة”

إتهمت طهران على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية بهرام قاسمي ، السعودية ، بالسعي لإثارة التوتر في المنطقة، ردا على تصريحات ولي ولي العهد السعود الأمير محمد بن سلمان .

وكان الأمير محمد بن سلمان أدلى بتصريحات حول إيران ، معتبرا سياستها المتمثلة بالتدخل في شؤون دول المنطقة العربية بأنها مرفوضة من قبل الرياض.

واستبعد الأمير محمد بن سلمان أن تجري المملكة حوارا مع طهران ، مشددا على ضرورة حماية بلاده مما وصفها بـ”المساعي الإيرانية للهيمنة على العالم الإسلامي”.

وقال الأمير محمد: “النظام الإيراني يقوم على فكرة أيديولوجية متطرفة، منصوص عليها في دستورهم وموجودة في وصية الخميني، مفادها أنه يجب أن يسيطروا على العالم الإسلامي من خلال نشر المذهب الجعفري الاثني عشري الخاص بهم”.

وقال قاسمي في تعليق على هذه التصريحات: “السعودية تسعى لإثارة التوتر في المنطقة”، واصفا تصريحات ولي ولي العهد ووزير الدفاع السعودي بخصوص إيران بـ”الهدّامة”.

كما اتهم الديبلوماسي الإيراني بلهجة حادة السعودية بأنها تدعم الإرهاب قائلا: “هذه التصريحات دليل على أن السعودية تدعم الإرهاب وتسعى إلى سياسات المواجهة والدمار في المنطقة وتجاه إيران”.

إقرأ أيضا: