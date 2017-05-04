أوغاسابيان: الكوتا حق طبيعي للمرأة

شدد وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسابيان على ضرورة أن تذكر القوانين التي تدرس في هذه المرحلة موضوع الكوتا التي تشكل حقاً طبيعياً للمرأة اللبنانية التي حققت نجاحات كبيرة في كل المجالات ووصلت إلى أعلى المناصب.

كلام أوغاسابيان جاء خلال رعايته لقاء عن “المجتمع المدني لدعم المشاركة السياسية للمرأة في لبنان” عقدته “اللجنة الاهلية لمتابعة قضايا المرأة” و”الحركة الثقافية” – انطلياس وتحالف “نساء للسياسة” في مقر الحركة في انطلياس، حيث أكد أنه ينسق مع هيئة التحالف النسائية، حيث وضعوا معاً استراتبجية متطورة، مطالباً الجمعيات النسائية بالمزيد من العمل والضعط لأن المرأة اللبنانية تستحق هذا الحق المشروع الذي تطالب فيه منذ سنوات.