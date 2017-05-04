“لابورا” تحتفل بعيدها التاسع

دعت جمعيّة “لابورا” للإحتفال بعيدها التاسع عند الثامنة والنصف من مساء السبت 6 آيار 2016، في كازينو لبنان – صالة السفراء، حيث يلتقي أصدقاء وداعمون وإعلاميّون وتربويّون ومسؤولون ورسميون تحت شعار دعم حضور الشباب اللبناني في الدولة، وأهمية التوجيه والتدريب للمساهمة في تجذّر الشباب في وطنهم ومنعهم من الهجرة إلى بلاد الإغتراب حتى لا نخسر الأدمغة الفتية، في ظل موجة اليد العاملة الأجنبية التي تجتاح لبنان وتسرق الفرص الوظيفية من أمام أبنائه، مما ينذر بكارثة إجتماعية كبيرة بدأت معالمها تلوح في الأفق.

كما سيكون العشاء مناسبة لمعايدة العمّال في عيدهم واستذكار شهداء الصحافة اللبنانية الذين دفعوا بدمائهم ثمن كلمتهم الحرّة كي يبقى لبنان وطناً حرّاً مستقلّاً.

يتضمن برنامج العشاء: النشيد الوطني اللبناني – كلمة لرئيس المؤسسة الأب طوني خضره – عرض فيلم وثائقي حول جمعيّة لابورا- تكريم مسؤولين سابقين خدموا في الوظيفة العامة مدنياً وعسكرياً – كلمة بإسم المكرمين يلقيها اللواء إبراهيم بصبوص – تكريم شركات خاصة ساهمت في دعم القطاع الخاص في لابورا- تكريم الأساتذة المدرّبين في لابورا. كما يتضمن العشاء برنامجاً فنياً متنوعاً مع الفنان نقولا الاسطا وفرقته وإطلاق موقع لابورا بحلّته الجديدة.