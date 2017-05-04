شارع الحمرا يشهد توقيف عصابة على علاقة بأحد أبرز تجار المخدرات في البقاع

محلياتالخميس 04 أيار 2017 شارع الحمرا يشهد توقيف عصابة على علاقة بأحد أبرز تجار المخدرات في البقاعأوقفت دورية تابعة لمديرية المخابرات في الجيش اللبناني بتاريخ 2/5/2017 في شارع الحمرا – بيروت، بعد عملية رصد ومتابعة، كلاً من المدعوين: سهيل محمد جعفر، وعباس سهيل جعفر، وحمودة سهيل جعفر، وزينب محمد الحسيني، لارتباطهم بأحد أبرز تجار المخدرات في منطقة البقاع وتشكيلهم خلية تقوم بتسلّم حوالات مالية ضخمة لصالحه، وضبطت بحوزتهم مبلغاً كبيراً من المال.وقد أحيل الموقوفون مع المضبوطات إلى المراجع المختصة.كلمات مفتاحية:البقاعتجار المخدراتشارع الحمراالمصدر: موقع الجيش اللبناني