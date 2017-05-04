مصادر “القوات”: “حزب الله” شعر بخطورة المأزق فتراجع.. وموقف نصرالله إيجابي

عطفاً على التغيير الذي طرأ على مواقف الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله من قانون الإنتخاب ، والتي أعلنها في إطلالته التلفزيونية الأخيرة، قالت مصادر قريبة من “القوات اللبنانية”، “إنهم شعروا بخطورة المأزق ، وبالتالي هذا ما دفعهم إلى التراجع عن موقفهم في ما يتعلق بقانون الإنتخاب”.

واشارت المصادر نفسها لصحيفة “السياسة” الكويتية، إلى أن هذا التغيير يفسح المجال أمام مساحة حوار مشتركة أوسع، بعد تخلي “حزب الله” عن النسبية الكاملة ، وهذا يشكل مدخلاً للبحث في القانون المختلط أو النسبية أو فتح الأبواب أمام طرح جديد، قد يلقى قبولاً من المكونات والكتل السياسية”.

ورجحت المصادر القريبة من “القوات”، سير الأمور باتجاه إقرار قانون إنتخاب جديد ، “لأن لا مفر أمام القوى السياسية إلا بالوصول إلى القانون العتيد”.

وقالت مصادر “القوات” أيضا لصحيفة “الجمهورية“: “انّ تراجع السيد حسن نصرالله عن تمسّكه بـ”النسبية الكاملة” يفسح في المجال أمام الوصول الى توافق على قانون إنتخاب ، لأنّ إحدى العقد الأساسية التي كانت قائمة سابقاً تتمثّل بتمسّك “الثنائية الشيعية” بسقف “النسبية الكاملة”، الامر الذي كان يحول دون إمكانية التوافق على قانون”.

واضافت المصادر نفسها: “نحن نرى في موقف نصرالله عنصراً إيجابياً يفسح في المجال امام العودة الى البحث بالمشروع المختلط، الذي يشكل لغاية اليوم تفاهماً بين معظم القوى السياسية وتحديداً النائب وليد جنبلاط وتيار “المستقبل” وقوى أخرى، لذلك نعتقد انّ هذا الموقف سيساهم في الحل”.