الحجار: الوضع لا يحتمل الاعيب سياسية ونجهد لتأمين التوافق

امل عضو كتلة “المستقبل” النائب محمد الحجار “الا تتعثّر المشاورات في “اللحظة الاخيرة”، مشيراً الى “ان الرئيس الحريري يتحدث “انتخابياً” بنفسين: الاول ما يُفكّر به ويعمل عليه ويترجمه فعلاً لا قولاً على عكس فرقاء اخرين، والثاني تأكيده بقرب التوافق على صيغة جديدة لقانون الانتخاب”.

وفي حديث لـ”المركزية”، اكد “اننا على تنسيق مع الجميع من دون استثناء للخروج بحلّ انتخابي، وآلينا على انفسنا التحرّك انتخابياً في مستويين: اولاً ابداء كل التسهيلات الممكنة وبذل كل الجهود من اجل التوصّل الى صيغة جديدة توافقية تُجرى على اساسها الانتخابات النيابية، لاننا نرفض التمديد مرّة ثالثة والفراغ ايضاً، وثانياً ابعاد الاعلام قدر المستطاع عن المشاورات الانتخابية كي لا “تُحرق بنيران ضجيجه”، لان التراشق الاعلامي في المواقف لا يُفيد في التوصّل الى توافق انتخابي”، متمنياً على “القوى السياسية الاخرى العمل بالروحية ذاتها التي يعمل بها “تيار المستقبل” على خط قانون الانتخاب”.

واوضح الحجار رداً على سؤال “ان التسهيل الذي يُبديه “المستقبل” تجاه كل الصيغ المطروحة على بساط البحث يأتي من باب الحرص على البلد المُحاط بمخاطر كثيرة غالباً ما تكون نتائجها الفوضى، وتبديد الهواجس من منطلق وطني وليس طائفياً لحماية البلد”، رافضاً “وضع هذا “التسهيل” في اطار التنازل و”الانبطاح” كما يقول البعض، لان هدفنا حماية البلد و”كيانه”.

واذ شدد على “ضرورة اقرار قانون جديد يُراعي صيغة العيش المشترك بين اللبنانيين”، اعتبر “ان الوضع “الخطير” الذي تواجهه المنطقة لا يحتمل “الاعيب سياسية” على خط قانون الانتخاب”، ومتمنياً على امين عام “حزب الله” السيد حسن نصرالله “ان يقرن ما قاله اخيراً بالفعل، خصوصاً انه “يمون” على حلفائه”.

ولفت الحجار الى “ان ما يهمّنا الان الوصول الى توافق حول صيغة جديدة لقانون الانتخاب، لان التوافق يُخرج البلد من هذه الازمة”، مذكّراً رداً على سؤال “بالمادة 65 من الدستور التي تتحدّث عن اهمية التوافق حول 14 مسألة مهمة او التصويت بالثلثين اذا تعذّر ذلك”، وقال “البعض “يصوّر” ان التصويت امر محرّم ولا يجوز بالمطلق ويستغلّ ما يحدث حول قانون الانتخاب لاخذ الامور الى مكان اخر للقول “ممنوع التصويت على القانون داخل مجلس الوزراء”. هذا امر لا يجوز، هناك نصوص دستورية تحدد عمل مجلس الوزراء في قضايا عدة. جهودنا كتيار سياسي تنصبّ الان لتأمين التوافق على قانون الانتخاب”.

وفي السياق، اكد الحجار “ان لا قرار داخل “تيار المستقبل” بإيقاف الحوار الثنائي مع “حزب الله” على رغم انه مؤجّل لاكثر من شهر، لان هذا الحوار ضروري لتنفيس الاحتقان المذهبي وتهدئة الاجواء”.