لبنان يتمتع بعراقة تاريخية بما يخص الصحافة المكتوبة.. الرياشي: تلفزيون لبنان لن يشبه سواه

أكد وزير الإعلام ملحم الرياشي ان كل الاطراف المتصارعة يمكنها ان تأتي الى لبنان ووزارة الاعلام تتحول الى وزارة حوار، قائلاً: “جاهزون لإستقبال الجميع بإستثناء إسرائيل”.

الرياشي خلال جلسة الإعلام في مؤتمر الطاقة الإغترابية، اشار الى ان لبنان يتمتع بعراقة تاريخية بما يختص بالصحافة المكتوبة ونعمل لإيجاد مشاريع تساعدها، وتابع: “سنحول الوزارة الى وزارة تواصل مما يعزز التواصل بينها والمواطن، وسنتقدم بمشاريع لمساعدة القطاع الاعلامي في لبنان”.

واردف: “سنعمل لتتحول الصحف الى الاعلام الرقمي وهذه التجربة ليست جديدة واثبتت نجاحها، وادعو لإلغاء القضح والذم اذا ما تم التأكد من صحة التهمة”.

وعن نقابة المجررين، قال: “نسعى لتعديل قانون النقابة، ليتمكن بموجبه اي محرر لبناني في اي مكان من الانضمام اليها”.

وختم: “تلفزيون لبنان لن يشبه اي تلفزيون آخر، سيعنى بالتثقيف الوطني والسياسي بالدرجة الاولى وبالتراث وقرانا في اي مكان”.