اتفاق لتوسيع نطاق الشراكة التجارية بين طيران الشرق الأوسط والجوية التركية

وقّعت شركة طيران الشرق الأوسط والخطوط الجوية التركية اليوم اتفاقاً لتقاسم الرموز يصبح نافذاً اعتباراً من الخامس عشر من أيار ويغطي الرحلات بين تركيا. ان اتفاق تقاسم الرموز الجديد هذا سيوسّع نطاق الشراكة التجارية بين الشركتين وبلديهما وسيمنح في الوقت نفسه مسافري شركتي الطيران المزيد من خيارات السفر بين لبنان وتركيا.

جرى حفل التوقيع في مقر شركة طيران الشرق الأوسط في بيروت وقد وقع الاتفاق كل من رئيس مجلس الادارة والمدير العام لشركة الميدل ايست محمد الحوت و رئيس الخطوط الجوية التركية بلال اكشي في حضور كبار المسؤولين من كلا الجانبين.

سوف تضع شركة طيران الشرق الاوسط والخطوط الجوية التركية بموجب هذا الاتفاق رمزيهما على رحلات الميدل ايست على الخط بيروت – اسطنبول وعلى رحلات الخطوط الجوية التركية على الخط اسطنبول-بيروت. وستسيّر الخطوط الجوية التركية ثلاث رحلات يومياً على المقطع اسطنبول-بيروت-اسطنبول بينما ستسيّر الميدل ايست رحلتين يومياً على المقطع بيروت – اسطنبول – بيروت.

وقد أعرب السيد محمد الحوت عن أهمية هذا الاتفاق كخطوة باتجاه تحفيز التعاون الاقتصادي بين لبنان وتركيا وتمكين شركة طيران الشرق الأوسط والخطوط الجوية التركية من مواصلة تلبية حاجات مسافريهما الأوفياء .

كما تجدر الاشارة الى ان هذا الاتفاق جرى توقيعه بين عضوين من تحالفي طيران مختلفين، مما يدّل على قدرة الشركتين على توسيع شبكة خطوطهما لتطال مدناً لا تغطيها طائرات الشركتين.

وقال السيد بلال اكشي: “اننا سعداء بتوقيع اتفاق تقاسم الرموز هذا مع طيران الشرق الاوسط ونطمح الى تعزيز شراكتنا من اجل تحقيق اقصى قدر ممكن من خيارات السفر المتاحة لمسافرينا من خلال شبكات رحلاتنا. بالإضافة إلى ذلك، نحن نعتقد أنّ هذه الشراكة مع طيران الشرق الأوسط لن تزيد فقط من فرص سفر الركاب من خلال شبكات كل من الشركتين ولكنها ستعود بفائدة كبيرة من منظور تجاري.”

كما شدّد السيد اكشي على أن مسافري كلا الشركتين سيختبرون مستوى انسيابي من الخدمات التي يشملها الاتفاق وذلك على متن أسطولين حديثين من الطائرات كما أعرب عن أمله بان تكون هذه الخطوة الأولى على طريق زيادة تعزيز العلاقات بين شركتي الطيران في المستقبل.

حول شركة الطيران التركية:

شركة الطيران التركية التي أنشئت في العام 1933 مع أسطول مؤلف من خمس طائرات والعضو في تحالف ستار هي شركة طيران اربع نجوم اسطولها يضم 338 طائرة (سفر وشحن) تسافر الى 299 وجهة حول العالم منها 250 وجهة دولية و 49 وجهة محلية. وبناء لمسح أقامته شركة سكاي تراكس في العم 2016، تم اختيار الخطوط الجوية التركية ” كأفضل شركة طيران في أوروبا” للمرة السادسة على التوالي و”أفضل شركة طيران في جنوب أوروبا” للمرة الثامنة على التوالي. وقد حازت الخطوط الجوية التركية على جائزة “أفضل خدمة تقديم طعام اثناء الرحلة في الدرجة الاقتصادية” في العام 2010 و” أفضل خدمة تقديم طعام لشركة طيران في درجة الأعمال” في عامي 2013 و2014 ومرة جديدة هذا العام ،وبحسب نتائج العام الحالي فقد حازت الشركة على جائزة “أفضل خدمة تقديم طعام في صالة درجة الأعمال” وذلك لسنتين متتاليتين. ولمزيد من المعلومات حول الخطوط الجوية التركية، يرجى زيارة موقعنا الالكتروني :www.turkishairlines.com أو حساباتنا على فيسبوك ، تويتر، يوتيوب، LinkedIn وInstagram.

حول شركة طيران الشرق الاوسط:

شركة طيران الشرق الاوسط – الخطوط الجوية اللبنانية، عضو في تحالف شركات الطيران سكاي تيم الذي يضم شبكة موحدّة من الخطوط الجوية التي تغطي 1060 وجهة في 177 بلداً، هي شركة الطيران الوطنية اللبنانية وهي إحدى أبرز الناقلين في منطقة الشرق الأوسط. تسيّر الميدل ايست ومن قاعدتها الأم في مطار رفيق الحريري الدولي ـ بيروت، رحلاتها إلى 32 وجهة دولية في أوروبا والشرق الأوسط وغرب افريقيا. يتألف أسطول شركة طيران الشرق الأوسط من 18 طائرة آرباص. وتقدم الميدل ايست لزبائنها خدمات تتميّز بالرفاهية العالية أرضاً وجواً عاكسة بذلك الثقافة والضيافة اللبنانية. ولمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة موقع الشركة الإلكتروني على العنوان التالي: www.mea.com.lb.