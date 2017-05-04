المفتي الشعار: الطائف ينص على المناصفة بغض النظر عن أي تعداد سكاني

شدد مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار ، على أن مهمة رجل الدين ليست فقط في خدمة دينه، بل في كونه صمام أمان لمجتمعه من دون الخروج عن المناخ الوطني.

واضاف المفتي الشعار في حديث إلى قناة “المستقبل”، أنه لا يحق أبدا لرجال الدين أو رجال السياسة اللعب على الوتر الغرائزي او المذهبي، وقال: نحن لا نسمح أبدا ان يستخدم الدين لتحقيق مكاسب سياسية او مذهبية.

وأكد المفتي الشعار أنه لا غنى لنا عن إتفاق الطائف ، الذي ينص على المناصفة بغض النظر عن أي تعداد سكاني ، مضيفا أن هذا الإتفاق هو السبيل لحماية لبنان والمحافظة عليه.