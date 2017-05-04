السفير الهولندي يحي ذكرى جنود من بلاده في صور

أحيت السفارة الهولندية في بيروت الذكرى السنوية لعدد من جنود الوحدة الهولندية الذين سقطوا اثناء القيام بواجبهم في عملية حفظ السلام ضمن قوات الامم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان ما بين العامين 1978 و1985.

و القى السفير الهولندي كلمة قال فيها: “نحيي ذكرى الرجال والنساء الذين قدموا حياتهم في سبيل معركتنا المشتركة من اجل السلام. هنا في صور نحن نستذكر الجنود الهولنديين الذين خدموا في لبنان ضمن قوات اليونيفل من اجل لبنان مستقر وآمن”.

ثم وضع السفير الهولندي والقائم بأعمال السفارة والعميد جبور والعميد اوللا اكاليل من الورد على النصب التذكاري لشهداءاليونيفل