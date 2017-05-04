مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الخميس في 4/5/2017

* مقدمة نشرة أخبار “تلفزيون لبنان”

بيروت كانت اليوم على موعد مع مؤتمرات تنقلت بين البيال حول الطاقة الاغترابية، والجامعة اللبنانية حول مناسبة ذكرى تأسيسها، والسرايا حول الحكومة الرقمية،

والبريستول حول النازحين.

أما محطة مجلس الوزراء في القصر الجمهوري فأتت مميزة في انعقاد جلسة التفاهم بعد انقطاع وفي اقرار العودة الى اللجنة الوزارية لقانون الانتخاب وفي المصادقة على مشروع جسر جل الديب.

وفي الخارج اهتمام دولي بالمؤتمر السوري الرابع في استانا في سياق ترسيخ وقف المعارك واقامة مناطق هادئة بتوافق بين الجهات المعنية والمؤثرة بالأزمة السورية.

كذلك هناك اهتمام دولي بما ستؤول إليه الأنتخابات الرئاسية الفرنسية يوم الأحد في ضوء المناظرة التي تمت بين الخصمين المرشحين ايمانويل ماكرون ومارين لوبان. ماكرون بدا متمكنا أكثر من لوبان في الشؤون الاقتصادية الفرنسية، فيما أعلت لوبان السقف السياسي الخارجي بقولها علينا عدم التفرج على عمل كل من الرئيسين الاميركي والروسي في ازمات العالم.

دوليا ايضا اعلن مسؤولون في البيت الابيض ان ترامب سيزور اسرائيل والفاتيكان والسعودية الشهر الحالي.

وبالعودة الى جلسة مجلس الوزراء نشير الى تأكيد رئيس الجمهورية على ضرورة الوصول الى توافق في قانون الانتخاب، والرئيس سعد الحريري شدد على حصول تقدم في هذا الشأن. وعلم ان الوزير رياشي طلب إدراج كل ملفات وزارة الاعلام وما يتعلق بها على جدول اعمال الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء.

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* مقدمة نشرة أخبار “المستقبل”

خطة الطريق للوصول الى قانون الانتخاب وضعها مجلس الوزراء عبر الاجماع على رفض التمديد للمجلس النيابي ووضع قانون يحسن التمثيل ويحقق العدالة. جلسة مجلس الوزراء التي تخللها كلام في العمق حول الاهداف من قانون الانتخاب استهلها رئيس الجمهورية بالتاكيد على اهمية الوصول الى قانون يحسن التمثيل ويحقق العدالة ضمن الطوائف.

اما الرئيس سعد الحريري فلفت الى ان البلاد امام فرصة تاريخية لمعالجة القضايا التي تهم اللبنانيين ولنقل نظامنا السياسي الى مرحلة متقدمة، مؤكدا اننا قاب قوسين او ادنى للوصول الى حل شامل وكبير.

والى اهمية ما توصل اليه مجلس الوزراء بعد نقاشات تخللها تسليم الرئيس عون رئاسة الجلسة للرئيس الحريري لدى مغادرته للمشاركة في عيد الجامعة اللبنانية، فان ما شهده مؤتمر الطاقة الاغترابية في دورته الرابعة الذي انعقد في البيال من توقيع رئيسي الجمهورية ميشال عون ومجلس الوزراء سعد الحريري أول مرسوم لا ستعادة الجنسية في لبنان شكل تطورا كبيرا بعد سنوات طويلة من الانتظار.

إقليميا، تطور لافت شهدته جولة المفاوضات السورية الرابعة التي إنعقدت في أستانة برعاية روسية – تركية – ايرانية، اذ تم التوافق على انشاء المناطق الامنة لتخفيف التصعيد” في البلاد بموافقة من طرفي النزاع على ان يبدأ تنفيذ الاتفاق في السادس من الجاري.

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* مقدمة نشرة اخبار ال “ال بي سي”

نهار طويل من الكلمات يمكن ان يرشح ان يدخل موسوعة “غينز” للارقام القياسية في كمية الكلمات والخطابات والمؤتمرات والمنتديات، من مؤتمر الطاقة الاغترابية في البيال الى جلسة مجلس الوزراء في بعبدا الى احتفال الجامعة اللبنانية بالحدث الى المؤتمر الوطني للحوكمة الرقمية في السراي الحكومية، عشر ساعات من الحكي اذا وضع في نصاب الانجازات فماذا يتبقى منه؟ توقيع اول مرسوم لاستعادة الجنسية اللبنانية.

لكن هذا الانجاز فتح ملف العوائق والمصاعب اللوجستية والادارية التي تبطئ عملية استعادة الجنسية فهل من صيغة فورية لتسريع هذا الانجاز عبر ON LINE؟

الانجاز الثاني هو وضع مشروع قانون الانتخابات على سكة التسريع من خلال احياء اللجنة الوزارية ومن خلال الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء الاثنين المقبل، هذا في الجوانب المضيئة نسبيا اما في الجوانب غير المضيئة فله علاقة بسجال بلغ حد الاشتباك السياسي المتعلق بملف الكهرباء الى درجة ان مصادر القوات تتحدث عن هدر وصفقات في هذا الملف وفي بعض المقررات التي تشكل عبء هائل على خزينة الدولة وفي كل يوم يظهر عبء جديد والاحدث هذه الايام بند كلفة رحلات المسؤولين ولا سيما منهم بالحكومة حيث بلغت الارقام 7 مليارات ليرة على اصفار هي اقرب الى النقاهة والسياحة منها الى العمل الجدي على الاقل في البعض منها.

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* مقدمة نشرة أخبار ال “ام تي في”

لبنان اليوم كان لبنانيان الاول هو لبنان الحقيقي لبنان الرسالة لبنان الدور الحضاري وقد ازهرت في حناياه مؤتمرات وندوات تربوية وعلمية وانمائية متخصصة اهمها على الاطلاق مؤتمر الطاقة الاغترابية الذي كشف عري الدولة وكشف من هم المغتربون الحقيقيون عن الوطن، ايهم المغتربون جغرافيا ووطنهم يسكن عروقهم حتى الجيل الرابع والخامس والى الابد، وايهم المغتربون اخلاقيا وهم يعيشون على ارضه ويعيثون فيها تدميرا وتخريبا.

اما لبنان الثاني فقد ظهر غير جاهز لاستيعاب خير الاغتراب البشري والمادي والمفارقة انه تم توقيع مرسوم اكتساب المنتشرين الجنسية ولبنان يكاد يفقد هويته ومنحوا حق الانتخاب في ما الانتخابات مهددة بالتاجيل.

في السياق وبالتوازي مع الصدام الكهربائي حول ملف الكهرباء بين القوات والتيار السجال كان حادا في مجلس الوزراء حول قانون الانتخاب وتم التوافق بصعوبة على احياء اللجنة الوزارية المولجة البحث عن القانون والا فالتصويت كما لوح رئيس الجمهورية.

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* مقدمة نشرة أخبار “الجديد”

في الساعات الماضية حذف الشفير لنصبح في الهاوية ومعها أزيلت الكف ورسونا على العفريت، لكن هذا التوصيف الأسود انتخابيا تصاحبه مواقف سياسية شعرت بعنف الهزة الأرضية وقررت أن تتلاقى سوية عند عنق الزجاجة لتتدبر أمرها في آخر المهل فالجميع انعطف إيجابا وأعلن تأييده للحلول وأول المائلين النائب وليد جنبلاط الذي سيرتضي بصيغ توافيقة كما قال وزير المواصفات وائل أبو فاعور واقتربت القوى السياسية من التصويت إذا ما خيرت بينه وبين الفراغ وهذا ما أعلنه الوزير جبران باسيل في جلسة مجلس الوزراء اليوم مع تسجيل رفض للثنائي الشيعي الذي أصر على التوافق ورفض مجلس الوزراء بالإجماع التمديد لمجلس النواب وهو موقف استدركه رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي باع السياسين رفضا من كيسهم واستبقهم إلى إعلانه بعدما خسر شريكا كان سيؤيد التمديد وبدل تبديلا وهو الرئيس سعد الحريري وبخسارته النصاب عبر انسحاب أصوات المستقبل أصبح التمديد في خبر كان ويضاف إليه حسم الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ودفنه جميع الأرانب .. وهي الأرانب التي كانت علامة فارقة في مسار الرئيس بري السياسي منذ التكوين تفوق بري هذه المرة على ذهاب وإياب وليد جنبلاط السياسي وبعدما كان التمديد سما قد يتجرعه أصبح رجسا من عمل الشيطان فاجتنبوه. وبحذف السم من المعادلة الثلاثية انبعثت إلى الحياة اللجنة الوزارية المكلفة طبخ القانون من دون أن تتضح صيغها التي تنوي نقاشها لكن النسبية باتت تحاصر الجميع ولم يعدْ هناك من خيار يتسثنيها. والمشروع الأقرب إلى كل الأطراف هو ميقاتي شربل وإن تعذر التوافق فالتصويت.. إلا أن صوت ميقاتي خرج من مكان آخر وهاله الضرب بمقام رئاسة الحكومة عبر الرئيس سعد الحريري الذي اغتبط سعادة عندما منحه رئيس الجمهورية ثقة ترؤس جلسة مجلس الوزراء لدى مغادرة عون إلى مؤتمر الطاقة الاغترابية ولأن الثقة برئيس الحكومة لا يستمدها الرئيس من رئاسة الجمهورية..

وعلى قاعدة ما هكذا يا سعد تورد الإبل.. قال ميقاتي إن الحريري ليس مطلعا على الدستور ما يصيب مقام رئيس الوزراء متوجها إليه بالقول: كفى يا سعد.

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* مقدمة نشرة أخبار ال “ان بي ان”

جرعة من التفاؤل لا اكثر ولا اقل هذا ما انتهت اليه بالشكل جلسة مجلس الوزراء اليوم المداولات والنقاشات الوزارية كانت هادئة في تناولها للملف الانتخابي الساخن، لكن لا قرارات ولا حسم في اي اتجاه.

الايجابية الوحيدة تكمن في نقل النقاش الدائر حول الصيغة الانتخابية من الشارع والشاشات والاستعراضات الى مجلس الوزراء الذي سبق انعقاده اتصال هاتفي بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس المجلس النيابي نبيه بري بحسب ما كشف الوزير علي حسن خليل.

المعلومات التي رشحت من داخل الجلسة تفيد ان معظم القوى السياسية رفضت التمديد للمجلس النيابي كما اصرت على رفض مبدا التصويت على اي مشروع انتخابي مؤكدة على ضرورة التوصل الى توافق بين كل المكونات السياسية من دون استثناء.

جرعة التفاؤل عكسها رئيس الحكومة سعد الحريري الذي ابدى تفاؤلا بمداخلته امام الوزراء، مؤكدا ان الامور باتت قاب قوسين او ادنى من التوصل الى حل شامل معتبرا ان حكومته ستفشل اذا لم يحصل اتفاق حول قانون الانتخاب.

وعلمت الNBN ان الحريري بنى موقفه هذا على خلفية اتصالات حثيثة ولقاءات يجريها بعيدة عن الاضواء لاحتواء الموقف والتوصل الى مخرج يرضي الجميع، والمخرج المطروح كما علمت الNBN الاتجاه نحو اعتماد النسبية مع تقسيم الدوائر الى متوسطة او صغرى تصل الى حوالى ال16 دائرة انتخابية.

وفي حال حظي هذا المخرج بموافقة جميع الاطراف سيطرح على جلسة مجلس الوزراء او في اللجنة الوزارية المكلفة متابعة موضوع قانون الانتخابات لمناقشته واقراره في حال حظي بموافقة جميع القوى السياسية.

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* مقدمة نشرة أخبار ال “او تي في”

بين الاغتراب وقانون الانتخاب والطلاب تنقل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اليوم. منذ اقل من ربع قرن باع تجار الهوية الجنسية اللبنانية بثلاثمئة الف من فضة التجنيس والتدنيس ومنذ ربع قرن فضل تجار الوطنية قوانين التبعية والذمية على خوض معركة الحقوق اللبنانية. منذ سنوات وسنوات تفرخ الجامعات وتتناسل المعاهد مما هب ودب على حساب الجامعة اللبنانية وعافيتها ومن رصيد الجامعات المرموقة وتاريخها.

في البيال رحلة استعادة الهوية بدات ومسيرة رد الاعتبار للجنسية اللبنانية انطلقت. من خطيئة التجنيس الى فضيلة الجنسية يعبر الاغتراب ومن شهود الزور وغازي كنعان الى ابناء النور وبر الامان يعبر قانون الانتخاب اليوم او غدا او في اي يوم ولا بد من بعبدا مهما اشتد النزال واحتدم السجال.

بين التصويت والتوافق الاولوية للتوافق لكن بين التصويت والفراغ فالاولوية للدستور وما تنص عليه المادة 65 بفقرتها الخامسة: يتخذ مجلس الوزراء قراراته توافقيا فاذا تعذر ذلك فبالتصويت، وما قرره مجلس الوزراء لجهة وضع قانون الانتخاب العتيد في عهدته واخراجه من حلقة الاجتماعات غير الرسمية يصب في خانة التوصل وفي وقت لا يفترض ان يكون بعيدا الى قرار في هذا الصدد مع الاخذ بموقف الرئيس عون ان اي قانون لن يكون على حساب احد، وموقف حزب الله الداعي الى التوافق ومراعاة مصالح المسيحيين والدروز الذين لهم هواجس مشروعة ومحقة اكثر من السنة والشيعة ويبحثون عن ضمانات كما افصح والمح السيد نصرالله في خطابه الاخير الثلثاء من دون اغفال اشارته الى فريق بتقديم تنازلات تخدم الوطن والجميع وفي ظل موقف الرئيس بري الرافض بشدة وحدة للتمديد ما يفتح الباب امام مخرج يمهد لتسوية توصل الى حل بانتظار 19 حزيران ولا نقبل وضعنا امام واقع غير صحيح كتاريخ 15 ايار كما قال الوزير باسيل منذ يومين.

رحلة استعادة الحقوق والهوية بدأت ومسيرة الحلم لن يبددها وهم.

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* مقدمة نشرة أخبار “المنار”

اجتمع مجلس الوزراء من دون ان يجمع على حل انتخابي، او مسار سياسي يوصل الى وضوح المعايير، ولم تسجل المشاورات اي تقدم سوى تفاؤل رئيس الحكومة بأننا قاب قوسين أو أدنى للوصول إلى حل شامل وكبير كما قال.

جلسة جمعت الوزراء بعد طول فراق، وارفقت المشهد بمداولات أكدت تحسس الجميع لحجم الازمة المتفاقمة، وان كان رئيس الجمهورية لم يسقط خيار التصويت متى ضاقت المهل واعدمت الخيارات، فان المداولات اعادت الحديث الانتخابي الى لجنة وزارية، فانتهت المحاولة الحكومية من حيث بدأت. فماذا بعد؟

ايار يأكل ايامه والخامس عشر منه ليس ببعيد، وان كان رئيس مجلس النواب نبيه بري قد قضى بكلام الامس على فكرة التمديد، فليس امام الجميع سوى الاتفاق على قانون جديد. واذا كنا غير قادرين على انتاج قانون طيلة ثماني سنوات، ليكن قانونا يقوم على النسبية، صلاحيته لدورة واحدة من اربع سنوات كمرحلة انتقالية او فرصة اضافية امام الاتفاق على قانون اخر كما اقترح نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم.

في الاقليم اقتراح المناطق المحدودة التصعيد في سوريا الذي اصبح اتفاقا في استانا، حد من خيارات المعارضة ووضع مسلحيها تحت مجهر الدول الضامنة للاتفاق اي روسيا وتركيا وايران، على ان ضمان التطبيق مرهون بالدول الراعية لتلك المعارضات.

اما رعاة الحرية والكرامة العربية اي الاسرى الفلسطينيون المضربون عن الطعام، فما زالوا على ثباتهم وعزمهم المأمول ان يحرك في هذه الامة شيئا من العنفوان وان طال الانتظار.