اسرار الصحف ليوم الخميس 4 أيار 2017

أسرار الآلهة – النهار

تحدث وزير ماروني سابق عن ضرورة عدم إفساد العلاقة مع الدروز وعدم الاستقواء عليهم لأسباب عدة….

قال ديبلوماسي إن الخطوط مقطوعة في ملف العسكريين المخطوفين ولا وسطاء حالياً للتقدم في هذا الملف….

بدا أن كسروان ستكون أم المعارك بين أهل البيت الواحد وأن انتخابات البترون لن تكون سهلة….

قال رئيس سابق للحكومة إن قانون الانتخاب يحتاج الى عقول وليس الى أقدام في الشارع….

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يقال – المستقبل

إن ازدياداً ملحوظاً في حجم زيارات الوفود الاستثمارية الى طرابلس برز في الآونة الأخيرة آخرها أربعة وفود صينية أبدت اهتماماً بالاستثمار في عاصمة الشمال باعتبارها جزءاً من «طريق الحرير» وبوّابة لإعادة إعمار سوريا.

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أسرار الجمهورية

يُسجَّل إنزعاج متبادل بين قوَّتين حليفتين تُحاول كل منهما إبقاءَه طي الكتمان.

إعتبرت جهات سياسية أن موقف شخصية بارزة من التحديات المطروحة، أتت بمثابة حبل نجاة لإنقاذ شخصية كبيرة.

بعث زعيم سياسي برسالة شكر لمسؤول حزبي كبير على وقوفه الى جانبه في هذه المرحلة الصعبة والدقيقة.

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خلف الكواليس – الشرق

توقف عديدون عند مواقف رئيس مجلس النواب نبيه بري الأخيرة، والتي اتهم فيها الحكومة بأنها لم تحقق شيئاً مما وعدت والتزمت به، متسائلاً: «أليس هذا فراغاً»؟

سألت مرجعيات سياسية وحزبية، كما وديبلوماسية، عن سر «الاعتدال» الذي طبع كلمة السيد حسن نصر الله في «يوم الجريح المقاوم»، وما اذا كان ذلك رسالة محددة في الزمان والمكان أم شيء آخر..؟!

تتجه الأنظار الى جلسة مجلس الوزراء في القصر الجمهوري في بعبدا اليوم برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.. وما اذا كان للرئيس خيارات جديدة من غير المتداول بها بشأن قانون الانتخاب؟

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