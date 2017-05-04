حرب كلامية بين إعلاميّة بين الصين وكوريا الشمالية

وجهت وسائل الاعلام الكورية الشمالية الرسمية تحذيرا شديد اللهجة الى الصين الحليفة الرئيسية للبلاد، ما استدعى ردا قاسيا من الصحافة الصينية.

ونشرت وكالة الانباء الرسمية تعليقا يحذر الصين من “عواقب خطيرة” اذا واصلت اختبار صبر الشمال.

وردا على ذلك، اعتبرت الصحيفة الصينية الرسمية “غلوبل تايمز” ان “كوريا الشمالية ضحية منطق غير عقلاني” في اشارة الى برامجها النووية.

وبدأ التحالف بين كوريا الشمالية والصين خلال الحرب الكورية (1950-1953) وتعتبر بكين الحليف التجاري الاول للشمال وابرز جهة مانحة له.

الا ان العلاقات بين البلدين بدأت تشهد فتورا في السنوات الاخيرة بينما تزداد مخاوف الصين من الطموحات النووية لجارتها في الشمال وخطر ان يؤدي ذلك الى أزمة اقليمية.

وتدعو الصين الأطراف المعنيين سواء الولايات المتحدة أو كوريا الشمالية الى عدم التصعيد. وفي شباط، اعلنت تعليق وارداتها من الفحم من كوريا الشمالية حتى نهاية العام. وتعتبر هذه الصادرات مصدرا حيويا للعملات الصعبة بالنسبة الى بيونغ يانغ.

ودعت وسائل الاعلام الرسمية الصينية الى فرض عقوبات أكثر تشدداً على كوريا الشمالية في حال قيامها بتجربة نووية جديدة.