أوجيرو أنهت تلزيم إعادة تأهيل غرف العموم وتنظيفها في كل المناطق

أعلنت هيئة “أوجيرو” انها “أنهت تلزيمات عقود إعادة ترتيب الموزعات وتنظيف وصيانة اجهزة وغرف الهاتف للعموم والاكشاك العائدة لها والمنتشرة في جميع المناطق اللبنانية، وبدأت الشركات الملتزمة اعمالها في هذا الاطار بدءاً من يوم الاربعاء 3 ايار 2017 مع إستمرار أعمال الصيانة لاعادة التأهيل وتصليح المتصدع منها”.

وأشارت، في بيان، الى أن “الفرق الفنية التابعة للهيئة تعمل ليل نهار على صيانة وترتيب الموزعات وغرف العموم والاكشاك من الاعطال والصدأ وترتيب الاشرطة الخارجة عن الموزعات، فضلا عن تأهيل هذه الغرف والاكشاك على أسس حديثة ومتطورة لتتواكب مع المواصفات العالمية وفق الخطة التي وضعتها هيئة أوجيرو لاعادة تأهيل الهاتف الثابت التي انطلقت مع بداية السنة الجارية”.