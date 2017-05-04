اتفاق أستانا – وقف إطلاق النار في مناطق سوريا اعتبارا من 6 أيار والمعارضة لا لإيران

أكدت المعارضة السورية، رفضها لأي اتفاق يكون لإيران دور فيه، وأن تكون دولة ضامنة. المعارضة السورية إعتبرت أن إيران “دولة قاتلة للشعب السوري ولا يمكن أن نقبل بأي دور لها”، مبدية رفضها لأي اتفاق ما لم يكن مستندا إلى القرارات الدولية.

وصرح المتحدث باسم وفد المعارضة أسامة أبو زيد في مؤتمر صحافي في أستانا “نعارض تقسيم سوريا ولسنا طرفا في الاتفاق الذي وقع”، مطالبا بوضع جدول زمني لخروج الميليشيات الأجنبية من سوريا.

وأردف المتحدث “فوجئنا بالتصعيد الخطير الروسي وقصفه للمناطق المحررة”، مبينا أن روسيا نقضت وعودها بوقف قصفها ووقف دعمها للأسد. وتابع: “تلقينا وعودا بوقف القصف على المناطق المحررة قبل مشاركتنا في المفاوضات”، و”حضرنا المفاوضات بهدف وقف سفك دماء السوريين”.

وشدد أبو زيد على ضرورة اتخاد المجتمع الدولي إجراءات عملية للحد من نفوذ إيران وأطماعها في سوريا. ورفض المتحدث الرد على سؤال لقناة تابعة للنظام السوري عن محاربة النصرة، فيما رد أحد أعضاء الوفد، وقال: “سنحارب كل من يقتل السوريين سواء بالبراميل المتفجرة أو بالكيماوي أو بالأسلحة”.

وكانت الدول الثلاث الراعية لمحادثات أستانا 4 (روسيا، تركيا وإيران)، قد وافقت في وقت سابق، الخميس، على اتفاق بشأن المناطق الأربع منخفضة التوتر في سوريا.

وشدد وزير الخارجية الكازاخي في جلسة موسعة للوفود المشاركة في أستانا، على أنه ليس هناك حل عسكري في سوريا. كما أكد أن استئناف مفاوضات جنيف مرتبط بنتائج أستانا. إلى ذلك، أشار إلى أن الجولة المقبلة من المحادثات السورية ستعقد منتصف تموز.

وعقب توقيع الدول الراعية للمفاوضات لاتفاق المناطق الـ4 بسوريا، أعلن رئيس الوفد الروسي في محادثات أستانا، ألكسندر لافرانتييف، أنه اعتبارا من 6 أيار سيتوقف إطلاق النار في مناطق تخفيف التوتر، مشيراً إلى أن الدول الضامنة اتفقت على إمكانية مشاركة دول أخرى في المراقبة شرط التوافق”.

وأكد رئيس الوفد الروسي أن بلاده ستعمل عن كثب مع أميركا والسعودية بشأن سوريا. وقال إن موسكو مستعدة لإرسال مراقبين إلى المناطق الأربع في سوريا.

وأضاف “الأميركيون لا يزالون يتجاهلون محاولات روسيا لتوثيق التعاون العسكري ولكننا مستمرون في المحاولة”.