سقط التمديد… بو عاصي تالياً مقررات الجلسة: الرئيس عون اكد ان التصويت عمل دستوري

أكد وزير الشؤون الإجتماعية بيار بو عاصي ان رئيس الجمهورية ميشال عون امل خلال جلسة مجلس الوزراء ان تكون الجلسة ايجابية خصوصا بما يختص بقانون الانتخاب، قائلاً: “هناك اجماع لرفض التمديد”.

بو عاصي وخلال تلاوته مقررات جلسة مجلس الوزراء، لفت الى ان عون اكد انه اذا تعذر التوافق فلنتجه للتصويت وهو عمل دستوري وافضل بكثير من الفراغ، وشدد ايضاً على وجوب التوصل الى قانون يخدم الوطن والطوائف جميعها لا طائفة محددة، وقال: “قبل الحديث عن الغاء الطائفية فلننظر للأمور من منظار وطني”.

وتابع بو عاصي: “اكد الرئيس سعد الحريري ان ثمة طروحات متقدمة تلاقي تأييدا من الجميع كإنشاء مجلس الشيوخ والغاء الطائفية السياسية، وشدد ان حكومته ستفشل ما لم يتم التوافق وانتاج قانون انتخاب جديد. وتساءل الحريري لمن تعود مصلحة النزول الى الشارع، داعيا لمضاعفة العمل للوصول الى اتفاق والا فالمواطن لن يغفر لنا، ونحن امام فرصة تاريخية لنصل الى تحقيق مكاسباً للمواطنين ولبنان”.

واشار الى ان الحريري نوه برئيس الجمهورية واعتبر ان ثقة عون به دليل ثقته بالحكومة.

وشدد بو عاصي على ان رئاسة مجلس الوزراء هي التي تعلن عن موعد الجلسة المقبلة، قائلاً: “طرحنا موضوع التصويت من زاوية الخيارات وللمحافظة على النظام البرلماني يجب انتاج قانون انتخاب جديد، واعلن الرئيس انه ضد التمديد”.

وختم بو عاصي: “قانون الانتخاب على جلسة مجلس الوزراء بما يدل انه يجب ان يناقش في الحكومة ولكن ذلك لا يمنع ان يكون هناك حاضراً في جلسات فردية، وما يحدث هو نقاش سياسي ديمقراطي”.

وكان الرئيس ميشال عون افتتح جلسة مجلس الوزراء، في القصر الجمهوري في بعبدا، الاولى والنصف من بعد ظهر اليوم، بحضور الحريري والوزراء.

وتضمن جدول اعمال الجلسة 105 بنود ابرزها قانون الانتخاب اضافة الى بنود طارئة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

وكان قد سبق الجلسة خلوة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بحثت في الاوضاع العامة وآخر المستجدات.