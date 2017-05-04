بالصور: قتلى وجرحى في حادثة دهس في بوسطن الأميركية

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 9 آخرون في حادثة دهس بسيارة دفع رباعي إجتاحت حشدا كان يشارك في مزاد علني في معرض للسيارات قرب مدينة بوسطن الأميركية .

وأعلنت الشرطة المحلية أن القتلى هما رجلان وامرأة، كما أن اثنين من المصابين حالتهما خطيرة، بالحادث الذي وقع في بلدة بيليريكا على بعد 32 كم شمال – غرب بوسطن التابعة لولاية ماساتشوستس الأميركية ، في وقت لم تعرف بعد دوافع الحادث إن كان متعمدا أو عرضيا.

وقال شهود عيان إنهم تفاجأوا حين كانوا داخل المعرض بالسيارة ذات دفع رباعي وهي تقتحم المكان بسرعة، بينما كان مئات من الأشخاص داخل المبنى.

وأكدت النائبة العامة المحلية ماريان راين ، أن الحادث وقع عندما زادت سرعة إحدى السيارات التي كان يقودها رجل سبعيني فجأة، واصطدمت بالمشاركين في المزاد. وتوقفت السيارة بعد أن ارتطمت بأحد الجدران.