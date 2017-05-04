الحريري في المؤتمر الأول للحكومة الرقمية: لتغيير جذري

أكد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري إن الجهد الذي تقوم به وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية هو جهد كبير للغاية. فهذه الوزارة أنشئت لكي تركز على الأمور التي تعمل على تحسين خدمة الدولة للمواطن”.

وأضاف خلال رعايته حفل إطلاق المؤتمر الأول للحكومة الرقمية تحت عنوان “إرساء أسس متينة للتحول الرقمي”: “قد نكون اليوم أمام تحديات كبرى أولها إنتاج قانون للانتخابات، ولكن المواطن في النهاية يريد نتائج، وهو يرى أن هذا البلد، الذي نفخر به دائما بأنه الأكثر انفتاحا وقبولا للرأي الآخر وديمقراطية ويبقى فيه ما لا نتمكن من تحقيقه، وهو تأمين خدمات أفضل للمواطن اللبناني. ولكي نحقق ذلك لا بد من أن نطوّر أنفسنا، وهذا ما سيفتح آفاقا كبرى للبنان واللبنانيين”.

وتابع الحريري قائلا: “علينا أن نتحوّل إلى الحكومة الرقمية، لأنها هي التي ستضرب الفساد وتنهيه. نحن نتحدث عن مكافحة الفساد، ولكن حتى الآن، حين يريد المواطن أن ينجز معاملة ما عليه أن يحمل الورقة ويدور بها من إدارة إلى أخرى وهنا يكمن الشيطان. لا أريد القول أن كل الإدارات فيها فساد، بل هناك من يعمل في هذه الدولة من قلبه ويريد هذا التغيير”.

وأردف قائلا: “حين نتحوّل إلى الحكومة الرقمية فإن هذا يعني أن العديد من موظفي الدولة قد يواجهون صعوبات في هذه النقلة النوعية. لكني شخصيا مع التغيير الجذري. والنقلة لن تكون تدريجية، ولكن لا بد من تحوّل كبير جدا عبر رؤية واضحة، لأننا تأخرنا للغاية. فلو بدأنا قبل سنوات بهذه الخطوة بدلا من التناحر مع بعضنا البعض بالسياسة، لكنّا اليوم وصلنا إلى ما نصبو إليه”.

وختم الرئيس الحريري قائلا: “علينا اليوم أن نتحول إلى الأفضل، وأقول لمعالي الوزيرة عز الدين أنه علينا أن نقلل من المؤتمرات ونبدأ بالعمل، وأنا مستعد أن أكون داعما بقوة كبيرة لتوجهاتك”.

من ناحية ثانية، استقبل الرئيس الحريري في السراي الحكومي مرشحة لبنان لمنصب مدير عام منظمة “اليونيسكو” فيرا خوري في حضور وزير الثقافة غطاس خوري.