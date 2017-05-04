ميقاتي للحريري: كفى يا سعد

أعلن رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي أن “ما نقله وزير الاعلام بالوكالة عن رئيس الحكومة استفزني لعدم الاطلاع الكافي على الدستور وما يصيب مقام رئيس مجلس الوزراء”.

وتابع ميقاتي في تغريدة له عبر “تويتر”: لذلك اتوجه الى دولة رئيس مجلس الوزراء بكل محبة واحترام واقول له” كفى يا سعد”.

ما نقله وزير الاعلام بالوكالة عن رئيس الحكومة استفزني لعدم الاطلاع الكافي على الدستور وما يصيب مقام رئيس مجلس الوزراء — Najib Mikati (@Najib_Mikati) May 4, 2017