الخطيب ينذر بإقفال المصانع والمسالخ المخالفة

شدّد وزير البيئة طارق الخطيب على ضرورة التوافق على مشروع قانون انتخاب يحقّق صحة وعدالة التمثيل ويراعي المصلحة الوطنية .

وعن إمكان التصويت في مجلس الوزراء على طروحات القوانين في حال تعذّر التوافق، أوضح الخطيب في حديث لـ “صوت لبنان – الضبية” أن التصويت ليس مستبعدًا وليس عيباً وهو احد الخيارت الديمقراطية المنصوص عنها في الدستور مع العلم أن الجميع ينشد التوافق.

وأمل الخطيب بعودة جلسات مجلس الوزراء بشكل منتظم انطلاقاً من حرص الرؤساء الثلاثة على انتظام عمل مؤسسات الدولة وتسيير أمور الناس.

وعن حصيلة جولته على المسالخ والمصانع المخالفة في منطقة الشويفات ونهر الغدير، وصف الوضع بالخطر والمخالف لكل المعايير الصحية والبيئية كاشفًا عن قرار سيتخذ ويقضي بإقفال عشرة مسالخ مخالفة، وعن اجراءات مماثلة بحق المصانع تتراوح بين الإنذار والإقفال لتصحيح أوضاعها.