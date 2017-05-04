بالفيديو: قتيلان بإطلاق نار داخل حرم جامعي في تكساس

أعلنت الشرطة الأميركية أن مسلحا فتح النار داخل حرم جامعي بمدينة دالاس في ولاية تكساس، فقتل شخصا ثم انتحر على ما يبدو، وذلك بعد يومين من حادثة طعن في جامعة أخرى بالولاية.

وذكر شهود عيان، أن رجلا قالوا إنه كان مسلحا بمسدس فتح النار في جامعة نورث ليك مما دفع السلطات لاقتحام الحرم الجامعي بحثا عن المشتبه به والضحايا فيما فرض مسؤولو الجامعة طوقا أمنيا على المكان.

وقالت شرطة ضاحية إيرفينج حيث توجد الجامعة في تغريدة على تويتر إن “الخطر زال” على ما يبدو، مضيفة أن مسؤولي إنفاذ القانون ما زالوا يفتشون الحرم الجامعي لضمان أنه آمن تماما.

وفي تغريدة أخرى قالت الشرطة “لدينا ضحية واحدة على ما يبدو وانتحر الشخص الذي أطلق النار”.

ولم تكشف السلطات عن هوية مطلق النار ولا القتيل وذكر جيمس مكليلان وهو متحدث باسم الشرطة أن الواقعة لم تسفر عن إصابة أحد.

وكانت الشرطة قالت إن طالبا بجامعة تكساس قتل وأصيب ثلاثة آخرون يوم الاثنين في حادثة طعن نفذها رجل بحرم الجامعة في مدينة أوستن على بعد نحو 320 كيلومترا جنوبي إيرفينج.