الرياض قبلة الأميركيين والإيرانيين… واشنطن لمكافحة الإرهاب وطهران للسلام

بالتزامن مع كشف البيت الأبيض عن زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسعودية بغية وضع أساس جديد لمحاربة الإرهاب، أبلغت إيران الأمين العام للأمم المتحدة، باستعدادها للحوار مع السعودية من أجل السلام في المنطقة على الرَّغم من التصريحات “التحريضية” لولي ولي العهد.

وكانت إيران، اتهمت السعودية فى وقت سابق، بالسعي إلى إثارة التوتر فى المنطقة قائلة، إن ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أدلى بتصريحات “هدامة” بشأن استبعاد الحوار مع طهران، حسب وصفها.

ونقلت وكالة الطلبة للأنباء عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي قوله: “هذه التصريحات دليل على أن السعودية تدعم الإرهاب وتسعى إلى سياسات المواجهة والدمار فى المنطقة وتجاه إيران”.