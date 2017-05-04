ارتفاع عدد قتلى الاضطرابات في فنزويلا إلى 34 قتيلا

أكدت السلطات الفنزويلية مقتل محتج يبلغ من العمر 17 عاما أثناء اشتباكات بين أنصار المعارضة وقوات أمن ليرتفع عدد قتلى شهر من الاضرابات في البلاد إلى 34 قتيلا.

وكانت قوات الأمن الفنزويلية اشتبكت يوم 3 مايو مع محتجين أشعلوا حرائق ورشقوها بالحجارة تعبيرا عن الغضب من مرسوم صادر عن الرئيس نيكولاس مادورو بإنشاء جمعية تأسيسية تصوغ دستورا جديدا للبلاد.

وأعلنت المعارضة أن أكثر من 200 أصيبوا فيما تواصلت الاشتباكات في أنحاء مختلفة من العاصمة كاراكاس.

يذكر أن المحتجين حاولوا الوصول إلى الجمعية الوطنية التي تشغل المعارضة أغلبية مقاعدها، فتصدت قوات الحرس الوطني للمتظاهرين بإطلاق الغاز المسيل للدموع وبالسيارات المصفحة ودروع مكافحة الشغب.