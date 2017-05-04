جنبلاط: الحل في سوريا له عدة حيثيات

غرد النائب وليد جنبلاط عبر حسابه الخاص على “تويتر” متطرقاً إلى الملف السوري.

وأعرب جنبلاط “ان الحل في سوريا يتطلب كتابا واضحا وليس كومة من المقترحات المتناقضة ويتطلب تنسيقا وتعاونا بين كل الدول المشاركة”.

وأضاف: “أن الحل في سوريا له عدة حيثيات لن ادخل الأن في جردها لكن ما يجري وما نسمع يدعو الى القلق الشديد”.

وتابع: “إن الحل في سوريا بنده الاول في الحفاظ على وحدة سوريا اولا واخيرا من خلال صيغة سياسية جديدة وحل سياسي يضمن هذه الوحدة”.

وختم بالقول: “إن الحل في سوريا لا يمكن ان ينبع من صراع على سوريا بدل اتفاق من اجل سوريا واحدة موحدة”.

ان الحل في سوريا لا يمكن ان ينبع من صراع على سوريا بدل اتفاق من اجل سوريا واحدة موحدة pic.twitter.com/yrbLX5GOsC — Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) May 4, 2017

ان الحل في سوريا بنده الاول في الحفاظ على وحدة سوريا اولا واخيرا من خلال صيغة سياسية جديدة وحل سياسي يضمن هذه الوحدة pic.twitter.com/sAc0GjTTtd — Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) May 4, 2017

ان الحل في سوريا له عدة حيثيات لن ادخل الأن في جردها لكن ما يجري وما نسمع يدعو الى القلق الشديد pic.twitter.com/wpCzlDrCGK — Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) May 4, 2017