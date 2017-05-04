“واتساب” خارج الخدمة في لبنان ومناطق عدة من العالم

قبيل منتصف ليل الأربعا- الخميس، توقف تطبيق “واتساب” عن العمل في لبنان، فيما عبّر اللبنانيون عبر وسائل التواصل الإجتماعي الأخرى عن إستيائهم، إذ إن تطبيق “واتساب” بات من أكثر التطبيقات إعتمادا في المراسلات والإتصالات.

ومرّت ساعات على توقف الخدمة ولم يصدر اي بيان عن شركة “واتساب” يوضح أسباب توقف التطبيق عن العمل. كما وتناقل ناشطون عبر وسائل التواصل أخبارا عن توقف التطبيق في بلدان عدة حول العالم، من بينها قطر وتركيا.

وفي وقت لاحق، صرح متحدث من “واتساب “، بأن الشركة على دراية بمشكلة إنقطاع الخدمة في مناطق عدة حول العالم وتعمل على حلها في أقرب وقت.

واشارت آخر المعلومات المتوافرة، إلى أن خدمة “واتساب” توقفت في مختلف بلدان الشرق الأوسط، وأوروبا الغربية، ومناطق عدة في الولايات المتحة الأميركية، ومعظم بلدان القارة الإفريقية.

وقرابة الواحدة والنصف من بعد منتصف ليل الأربعاء – الخميس، عادت خدمة “واتساب” للعمل بشكل طبيعي في لبنان .