شبيب رعى حفلا تكريميا في اليوم العالمي لرجال الاطفاء

رعى محافظ مدينة بيروت القاضي زياد شبيب الحفل التكريمي الاول لليوم العالمي لرجال الاطفاء، الذي نظمه صندوق الأرز التعاضدي، في حضور ممثل الرئيس فؤاد السنيورة عضو كتلة المستقبل النائب عمار حوري، ممثل قائد الجيش جوزاف عون العقيد وليد أبو كروم، قائد فوج الاطفاء المقدم محمد الحلبي، قائد فوج حرس بيروت العميد المتقاعد علي شحرور، نقيب الاطباء ريمون الصايغ، أهالي شهداء فوج الاطفاء، ضباط ورتباء وعناصر فوج الاطفاء وحرس بيروت والدفاع المدني و وحدة المتطوعين المقاصديين، إضافة إلى ممثلين عن جمعيات تربوية وإنسانية وشخصيات سياسية واجتماعية وعسكرية وديبلوماسية ورؤساء واعضاء مجالس بلدية ومخاتير.

بعد النشيد الوطني، الذي أداه كورال الصم والبكم في مؤسسات الرعاية الاجتماعية التابعة لدار الايتام الاسلامية، ونشيد الاطفاء الذي قدمه عناصر فوج الاطفاء، جرى عرض فيلم وثائقي عن فوج الاطفاء وكيفية تعاطي وسائل الاعلام اللبنانية مع عمله.

شاهين

وألقى رئيس صندوق الأرز التعاضدي الدكتور عبد الرحمن شاهين كلمة قال فيها: “أخبرني محب للبنان، أن للارز معجزة إلهية علمية تميزه عن بقية الكائنات، وهي سر صموده على مر السنين، وتتمثل هذه المعجزة باحتواء الارز لأي أزمة مرضية تجتاحه، وكذلك هي حال لبنان واللبنانيين بإحتوائهم للازمات التي تجتاحنا”.

أضاف: “في ظل قيام الجمعيات الأهلية اللبنانية وتركيزها على خدمة ضيوفنا النازحين، تمسكت نخبة من الشباب اللبناني بإيمانها أن على كل مواطن واجبا تنمويا لا بد أن يؤديه لمجتمعه متسلحا بمحبته وتحت مسمى يضم ويحتضن كل مواطن لبناني، فلم نجد إلا ان نلتجىء الى الارز الذي يحتضن ويسامح بعزة وشموخ، وهكذا تم انشاء صندوق تعاضدي تحت مسمى الارز لخدمة اللبنانيين”.

وتابع: “إن كنت لبنانيا خلوقا بقدراتي العلمية ومهنية فسوف أرفع راية وطني اينما كنت عبر انجازاتي العلمية والمهنية، ولسوف أسخر هذه القدرات لما فيه خير هذا الوطن، وإن كنت لبنانيا خلوقا أملك المال فسوف أنشىء المشاريع التنموية في بلدي وسوف أستثمر فيه وأدعم اقتصاده لانني اجد مستقبلي ومستقبل اولادي فيه. إن مشكلة مجتمعاتنا اليوم لا تكمن في قلة علم ولا تكمن في قلة مال، إنما أساس مشاكلنا هو عدم توحيد الجهود لخدمة مجتمعاتنا. ولذلك، نرى أن الحل الوحيد لمشاكل هذا الوطن هو لم الشمل تحت ظل ارزتنا لنصب جهودنا بهدف العمل على تحسين وضع البشر، وليس فقط العمل على تحسين شكل الحجر”.

وأردف: “ان الهدف من هذا الحفل هو تسليط الضوء على فوج الاطفاء، الذي قام مكتب الارشاد والتوجيه لدينا بإجراء دراسة تفصيلية عن وجعه في لبنان، فأضاء لنا على الادوار البطولية التي يقوم بها رجال الاطفاء على مر السنين. كما اضاء لنا على شهداء فوج الاطفاء الذين قدموا ارواحهم في سبيل انقاذ ابناء هذا الوطن”.

وأشار إلى أن “مهمة ادارة صندوق الارز التعاضدي بدءا من تاريخ هذا اليوم هي السعي إلى تنظيم المؤتمرات والندوات والدورات العلمية المتخصصة لفوج الاطفاء، بهدف مواصلة تحسين الامكانات والقدرات العلمية والمهارية لهذا الفوج، بما يتوافق مع الحياة العصرية”.

شبيب

وألقى محافظ بيروت كلمة قال فيها: “نلتقي اليوم لتكريم رجال الاطفاء عامة في مناسبة يومهم العالمي. ورجال الاطفاء في فوج إطفاء مدينة بيروت تحديدا عبر تاريخه الطويل، لطالما استحقوا التقدير والتكريم. فالاهتمام بكم وتكريم تضحياتكم اليوم ودائما هو واجب، ما دمتم محافظين على إرث وتضحيات من سبقوكم، وما دمتم على مستوى تطلعات اهل وسكان عاصمتنا. إن مهنتكم ليست كأي مهنة، ورسالتكم ليست كأي رسالة، فهي إنسانية سامية مليئة بالعطاء وحافلة بالمخاطر والحوادث. ففي الحروب والكوارث والصعاب والحرائق أنتم دائما موجودون، ومن أجلنا جميعا تضحون حتى الشهادة لنهنأ كلنا بالعيش الكريم الآمن”.

أضاف: “يوم الجمعة الماضي كانت الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد عادل سعادة ومحمد المولى. لن ننسى يوما كيف تلقينا خبر استشهادهما، وكيف نزل علينا هذا النبأ كالصاعقة، فتحية لأرواحهما ولعائلاتهما، وتحية لكل من بذل نفسه من أجل الغير لأن ذكراه تدوم الى الأبد”.

وتابع: “رجال الاطفاء لهم في وجدان الناس مكانة سامية فهم هؤلاء الأبطال المعرضون في كل حين للخطر، يبذلون كل ما يستطيعونه وأكثر لإنقاذ غيرهم. وأنتم يا رجال فوج إطفاء بيروت، الكل يشهد على اندفاعكم ونشاطكم وحرصكم الدائم على تلبية النداء ومساعدة أبناء بيروت وسواهم، والكل يشهد أيضا أنكم تبادرون وتسارعون إلى المساعدة خارج نطاقكم، لأنكم تؤمنون بأن الإنسانية تتمثل بالعطاء والمساعدة في كل حين، وكل مكان”.

وأردف: “وانطلاقا مما ذكرت، نحن نعمل بإصرار وجدية، بالتعاون مع المجلس البلدي وبدعم كامل من معالي وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، على تطوير فوج إطفاء مدينة بيروت وتعزيزه بشريا، وكما تعلمون، لقد فتحنا الباب لانضمام دم جديد إلى الفوج، وقريبا سيضاف إلى الموجودين 240 عنصرا جديدا. ونعدكم بأن الترقيات ستمنح للمستحقين. ولن نتردد أبدا في إعطائكم جميعا حقوقكم، ولكن في المقابل عليكم أن تكونوا مستعدين، كما دائما وأكثر، لتلقي التدريب النظري والعملي ورفع الحال المعنوية لتكون على أعلى مستوى من الجهوزية بشكل يومي ودائم. وفي هذا المجال، سنعمل على تأمين أعلى درجات التأهيل المهني من خلال دورات تدريبية ستخضعون إليها في الخارج والداخل. تحية من بيروت إلى فوج إطفائها، وكل عام وأنتم بخير”.

الدروع التكريمية

وفي الختام، وزعت الدروع التكريمية على كل من شبيب والحلبي وشحرور وأهالي شهداء فوج الاطفاء والجمعيات المشاركة وعدد من ضباط وعناصر فوج الاطفاء.