الجبير: زيارة ترامب ستعزّز التعاون في مكافحة الإرهاب والتطرف

أعلن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أن زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المقررة للمملكة ستعزز التعاون بين الولايات المتحدة والدول الإسلامية في سبيل مكافحة التطرف.

وأشار الجبير في تصريحات للصحافيين من واشنطن الخميس بعد إعلان الإدارة الأميركية أن ترامب سيزور الرياض وكذلك إسرائيل هذا الشهر، الى إن فرص نجاح ترامب في التوصل لاتفاق سلام بين إسرائيل والفلسطينيين جيدة لأنه يتبع نهجاً “جديداً”.

ووصف الجبير زيارة ترامب المقررة بأنها تاريخية وقال إنها ستشمل قمة ثنائية واجتماعاً مع زعماء خليجيين عرب ولقاء آخر مع زعماء دول عربية وإسلامية.

وقال: “إنها رسالة واضحة وقوية بأن الولايات المتحدة لا تحمل أي نوايا سيئة” تجاه العالم العربي والإسلامي.

وأضاف “نرى أنها ستؤدي إلى تعزيز التعاون بين الولايات المتحدة والدول العربية والإسلامية في مكافحة الإرهاب والتطرف وستحدث تغييراً في علاقة الولايات المتحدة بالعالم العربي والإسلامي”.