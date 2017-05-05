المبعوث الروسي: المناطق الآمنة بسوريا ستغلق بوجه الطيران الأميركي

نقلت وكالات أنباء روسية عن المبعوث الروسي إلى محادثات السلام السورية ألكسندر لافرنتييف قوله الجمعة، إن المناطق الآمنة التي ستقام في سوريا ستغلق أمام الطائرات الحربية الأميركية وطائرات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة.

ووافقت تركيا وإيران، الخميس، على اقتراح روسيا إنشاء مناطق آمنة في سوريا، وهي الخطوة التي رحبت بها الأمم المتحدة، لكن الولايات المتحدة استقبلتها بتشكيك وترحيب حذر.

ووصف المبعوث الدولي إلى سوريا ستافان دي مستورا، في مقابلة مع “سكاي نيوز عربية”، الاتفاق بأنه “خطوة مهمة وفرصة قوية”.

وأضاف دي مستورا: “أعتقد أن ما حدث هو خطوة مهمة مع فرصة قوية لتوفير تأثيرات إيجابية بشأن تخفيف تصعيد النزاع”، مشيرا إلى أن هذا الاتفاق “أمامه فرصة كبيرة للنجاح”.

وأعرب دي مستورا عن أمله في أن يعطي التوقيع على اتفاق أستانة 4، “دفعة إيجابية”، لمحادثات جنيف بين الحكومة السورية والمعارضة المسلحة، مشيرا إلى ضرورة “أن يكون الاتفاق فعالا”.

ووصف دي مستورا المحادثات الأخيرة في أستانة بأنها “صعبة لكنها جدية”، لا سيما وأنها جرت بحضور ممثلين عن الأردن والولايات المتحدة وجهات دولية أخرى.