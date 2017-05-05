الهيئة العليا للإغاثة توزّع تعويضات التفاح والمحطة الأولى في عكار

باشرت الهيئة العليا للإغاثة باشراف رئيسها اللواء محمد خير توزيع الدفعة الاولى من تعويضات التفاح، المرحلة الاولى في محافظة عكار ليومي الخميس والجمعة في مركزين الاول في فصيلة درك بينو حيث سيتم تسليم التعويضات للمزارعين في بلدات القبيات، عندقت، عيدمون، عكار العتيقة، الدورة، ممنع، تاشع، جبرائيل، والثاني في مركز اتحاد بلديات جردالقيطع للمزارعين في بلدات فنيدق، مشمش، القرنة، بيتايوب، بيت يونس، القريات، حرار، الحويش، قبعيت.

وتولى موظفون من الهيئة العليا للإغاثة تسليم الشيكات للمستفيدين بموجب الهوية الأصلية وصورة عنها او اخراج قيد افرادي وصورة عنه، وان يحضر صاحب العلاقة شخصيا، ولا يتم تسليم الشيكات لشخص آخر الا بموجب وكالة رسمية مصادق عليها من كاتب العدل. واوضحت الهيئة ان المبالغ محددة وفق تقديرات الجيش بعد مسح وتقدير اللجنة المكلفة من قبله. ويشار الى ان عدد المزارعين المستفيدين من هذه التعويضات في عكار يبلغ حوالى 6000 مزارع تفاح.