بالفيديو: انتحل صفة جراح تجميل للفتيات… وهكذا كانت النتيجة!

تعرَّضت فتيات تركيات لخداع مصفف شعر تركي، انتحل شخصية طبيب مختص في عمليات التجميل عبر الشبكات الاجتماعية، وقام بإجراء عمليات تجميلية لبعضهن، تسبَّبت لهن بتشوهات والتهابات خطرة، ما دفع السلطات التركية لفتح تحقيق في الحادثة.

ميرفي كيليش، ذات الـ22 عاماً، والمقيمة في مدينة أضنة جنوبي تركيا، تعرفت من خلال أصدقائها على شخص أخبرها أنه طبيب مختص في إجراء عملية تكبير الشفاه، وأنه على استعداد لإجراء العملية لها مقابل مبلغ زهيد.

وبالفعل أجرت الفتاة العملية، لتتفاجأ بانتفاخ كبير في شفتيها، دفعها للاتصال بالشخص الذي أجرى لها العملية، الذي أكد بدوره أنها أعراض عادية وغير مقلقة، حسبما أكدت الفتاة.

ومع استمرار الانتفاخ توجَّهت الفتاة للمستشفى، ليُظهر الفحص أنها تعاني من التهابات خطرة، قد تُفقدها شفتيها، نظراً لقيام مصفف الشعر بحقنها بمواد “غريبة وسامة”.

وتناقلت وسائل إعلام تركية مقطعاً تظهر فيه الفتاة التي تعمل كممرضة في أحد المستشفيات، وهي تعبِّر عن ندمها الشديد لما أقدمت عليه، آملة في أن تفلح محاولات الأطباء لإنقاذها.

وتقدَّمت الفتاة بدعوى ضد مصفف الشعر الذي أجرى لها العملية، الذي استدعته السلطات التركية للتحقيق، لينكر كل التهم التي وُجهت إليه، ما استدعى إطلاق سراحه لعدم وجود أدلة كافية.

وما إن مضت ساعات قليلة على انتشار المقطع الذي ظهرت فيه الفتاة، حتى نشرت وسائل الإعلام التركية تقارير تناولت فتيات أخريات وقعن ضحية لنفس الشخص، وأجرين عمليات تجميلية مقابل مبالغ مالية.

وتلقَّت الفتاة ميرفي كليش، حسبما نقل موقع قناة “سي إن إن” ترك، اتصالات عديدة من فتيات، أكدن تعرُّضهن للخداع من قبل الشخص ذاته.