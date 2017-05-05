جبور: موقف “حزب الله” الداعم لوزرائنا أمر مرحب به… والخلاف هو على المستوى الإستراتيجي

إثارة خطّة الكهرباء على طاولة مجلس الوزراء أمس أدّت الى سجال ما بين وزراء التيار “الوطني الحر” مدعومين من وزراء “المستقبل”، وما بين وزراء “القوات” الذين شدّدوا على الشفافية وألا يكون خيار البواخر هو الخيار الوحيد المتخذ، حيث تدخّل وزير المال علي حسن خليل مؤيّداً موقف “القوات”.

وفي هذا الإطار، تحدّثت مصادر وزارية عن عرقلة البنود المتصلة بوزراء “القوات” حيث تدخّل وزراء “حزب الله” من أجل إقرار البندين المتعلّقين بوزارتي الشؤون الاجتماعية والإعلام.

ودون الدخول في تفاصيل السجال أو البنود المقرّة، كيف تقرأ “القوات” دعم “حزب الله” لها؟

فقد أوضح رئيس جهاز الإعلام والتواصل في حزب “القوات اللبنانية” شارل جبور عبر وكالة “أخبار اليوم” أن التجربة في الحكومة دلّت على مسألتين متناقضتين بشكل كبير جداً:

أولاً: الخلاف مع “حزب الله” على المستوى الإستراتيجي يتجه الى الإتساع وليس الى الإنكفاء، حيث أن “الحزب” من خلال ممارساته أكان في عرض القصير وعرض المطار وصولاً الى استعراض الضاحية ثم الجنوب منذ أيام، تؤكد صعوبة الوصول الى مساحة مشتركة حول ثوابت وطنية معيّنة، وبالتالي الخلاف الإستراتيجي هو سياسي بامتياز ويصعب تقريب وجهات النظر فيه.

ثانياً: داخل مجلس الوزراء، هناك عزل للخلاف الإستراتيجي الخطير، وفي المقابل تحصل تقاطعات حول ملفات حياتية تهمّ شؤون الناس. الأمر الذي ترحّب به “القوات”، حيث يظهر أن هذا التقاطع مفيد للدولة والحكومة والشعب، لأن ما تطرحه “القوات” من ملاحظات حول العديد من الملفات التي يحصل فيها تقاطع مع “حزب الله”، هي ذات طبيعة قانونية تقنية تتصل بالشفافية وبالنهج الذي يفترض ممارسته. وأضاف جبور: هذا أمر جيّد يستحقّ أن نتوقّف عنده، معتبراً ان ما حصل بالأمس في جلسة مجلس الوزراء حول ملف الكهرباء او حول بنود أخرى، يصبّ في خانة أننا استطعنا أن نميّز ما بين خلاف ذات طبيعة استراتيجية وما بين تقاطع في الأمور التي تهمّ الرأي العام اللبناني.