دخلوا بثوبهم الأبيض الشفاف إلى مكان يكسوه غبار الصفقات المشبوهة وعدم الشفافية، دخلوا وهم على قناعة بأن محاربة الفساد لا تقل شراسةً عن المعارك الحربية، ولأنهم مقاومين، أرادوا خوض معركة محاربة الفساد حتى النهاية من دون هوادة.

دخلوا الحكومة لأنهم شعروا بأن المواطن يعيش بغربة قاتلة عندما يرى المفسدين قد بنوا قصورهم المنيعة ذات الأسوار العالية بينما المواطن يصرف راتبه الشهري إيجاراً لبيته، وفي الوقت نفسه يرى الكثير من أبناء وطنه يقفون على أبواب السفارات بحثاً غن غربة أحن من الغربة القاسية في وطنهم.

دخلوا الحكومة لوقف موت المواطن على أبواب المستشفيات، دخلوا من اجل المطالبة بقضاء عادل يلجأ إليه المواطن عندما تُسلب منه حقوقه، دخلوا من أجل وقف الهدر والمحسوبيات.

“مساكين وزراء “القوات”!! كلمة نسمعها كثيراً، يريدون محاربة الفساد وسط غابة تسيطر عليها أسود الصفقات… لا ليسوا مساكين، بل مقاومين اعتادوا ركوب الأمواج العاتية، دخلوا الحكومة من خلفية مقاومة ومناضلة من أجل المواطن وحقوقه ومن اجل أن يبقى حق الدولة كسيف الحق المسحوب.

المكان مليء بغبار الفساد، وإن اتسخ الثوب الابيض فهذا دليل على إنه مسح ببياضه غبار فسادهم. المهمة صعبة ونحن في القوات نعشق المهمات الصعبة، ونعلم أن محاربة الفساد ليست بنزهة، ومشوار الألف ميل يبدأ بخطوة، وسنخطو نحو بر الامان وسنخوض أشرس المعارك وسنواجه الفاسدين بنزاهة وشفافية.

لن ندع تلك التفاحة البالية تقضي على تلك الصالحة، ولن نسمح بأن تهدر اموال الدولة بعد الآن، وجيوب المواطنين لن تكون لقمة سائغة في فم حيتان الفساد.

لا ليسوا مساكين، إنهم وزراؤنا المقاومون.