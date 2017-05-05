بالفيديو: “ملف الكهرباء”… وشركات عجزت عن المشاركة في المناقصات

لم يوقف اعتراض وزراء حزب “القوات اللبنانية” و”الحزب التقدمي الاشتراكي” على مناقصة استقدام سفن إنتاج الكهرباء مسار هذه المناقصة في وزارة الطاقة.

وكشفت مصادر مطلعة للـ”LBCI”، ان حواراً جرى على هامش جلسة مجلس الوزراء الخميس بين الوزير سيزار أبي خليل والوزيرين حاصباني والرياشي، يتعلق باختصاص وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان في إجراء المناقصة وليس إختصاص إدارة المناقصات…

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وبدورها الـ”MTV” أعدت تقريراً تحت عنوان “خطط للكهرباء بين البحر والبر” لفتت خلاله إلى ان شركات عجزت عن المشاركة في المناقصات…